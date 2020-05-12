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大陸券商 預估中共兩會訂GDP增速目標3%
新冠病毒疫情重創中國大陸經濟。大陸中信證券上周六發文，預計今年全國兩會政府工作報告或將2020年國內生產總值（GDP）增速目標定為3%左右；此外，兩會焦點或更多轉向「脫貧攻堅」。
香港明報報導，文章表示，預計兩會將延續於上月中央政治局會議實事求是的基調，或定GDP增速目標為3%左右，赤字率或在3.5%左右，專項債規模或在3.3兆元（人民幣，下同）以上，此外今年或發行特別國債5000億至1兆元。
文章還預計兩會或更多重點轉向脫貧攻堅。就具體政策而言，一方面可能會透過基建、消費等系列需求側的擴張來進行逆周期刺激，另一方面延續「六保」（保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定、保基層運轉）提法，推出有關就業支持、扶貧及紓困性金融政策等。此外，金融改革與開放、區域戰略、土地與戶籍改革、產業政策等都或將成為兩會新看點。
受疫情衝擊，中國大陸第1季GDP年減6.8%，是1992年公布每季GDP數據以來最低。有專家認為，當前形勢下，制定今年年度經濟社會發展目標任務難度高，實際意義也不大。
中信證券報告也提到，出於穩定就業的需要，制定經濟增速目標仍十分有必要；同時因海外疫情的發展尚難以把握，大陸經濟目標的設定應具更大的彈性，預計今年目標經濟增速的區間或可比往年更大。
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