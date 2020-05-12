大陸4月CPI按年升3.3% 低於預期
中共國家統計局公布，中國大陸4月居民消費價格指數(CPI)按年升3.3%，低於市場預期的3.7%。食品中，畜肉類價格上漲66.7%，影響CPI上漲約2.97個百分點，其中豬肉價格上漲96.9%，影響CPI上漲約2.36個百分點
據香港信報財經網，上月，大陸工業生產者出廠價格指數(PPI)按年跌3.1%，遜於市場預期下跌2.6%。
4月份，中國居民消費價格按月下降0.9%。其中，城市下降0.8%，農村下降1.0%；食品價格下降3.0%，非食品價格下降0.2%；消費品價格下降1.3%，服務價格持平。
4月份，食品煙酒類價格按年上漲11.3%，影響CPI上漲約3.39個百分點。食品中，畜肉類價格上漲66.7%，影響CPI上漲約2.97個百分點，其中豬肉價格上漲96.9%，影響CPI上漲約2.36個百分點；水產品價格上漲2.3%，影響CPI上漲約0.04個百分點；糧食價格上漲1.2%，影響CPI上漲約0.02個百分點；鮮果價格下降10.5%，影響CPI下降約0.21個百分點；鮮菜價格下降3.7%，影響CPI下降約0.10個百分點；蛋類價格下降2.7%，影響CPI下降約0.02個百分點。
其他七大類價格按年四漲三降。其中，其他用品和服務、醫療保健價格分別上漲4.8%和2.2%，教育文化和娛樂、生活用品及服務價格分別上漲2%和0.1%；交通和通信、衣著、居住價格分別下降4.9%、0.4%和0.3%。
4月份，食品煙酒類價格按月下降2.1%，影響CPI下降約0.68個百分點。食品中，鮮菜價格下降8.0%，影響CPI下降約0.23個百分點；畜肉類價格下降5.5%，影響CPI下降約0.42個百分點，其中豬肉價格下降7.6%，影響CPI下降約0.38個百分點；鮮果價格下降2.2%，影響CPI下降約0.04個百分點；蛋類價格下降1.9%，影響CPI下降約0.01個百分點；糧食價格上漲0.4%，影響CPI上漲約0.01個百分點。
其他七大類價格按月一漲六降。其中，醫療保健價格上漲0.2%；交通和通信、居住、教育文化和娛樂價格分別下降1.2%、0.2%和0.2%，衣著、生活用品及服務、其他用品和服務價格均下降0.1%。
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