大陸4月CPI增3.3% 創七個月低點

受到新冠肺炎疫情防控進一步鞏固，生產生活秩序加快恢復，大陸國家統計局12日發布，4月消費者物價指數（CPI）年增3.3%，漲幅較上月的4.3%大幅下滑，是2019年9月以來最低。

數據並顯示，4月工業生產者物價指數（PPI）年減3.1%，降幅大於上月的1.5%，且為2016年4月以來最低，當時為-3.4%。

與3月相比，4月CPI下降0.9%，PPI下降1.3%。

國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示，受國際原油價格波動影響，汽油、柴油和液化石油氣價格分別下降7.5%、8.2%和3.7%；隨著復工復產加快，出行需求增加，飛機票價格上漲5.6%。