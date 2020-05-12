促進外貿 廣交會企業參展免費

為積極應對新冠肺炎疫情影響，助力外貿企業開拓市場、共渡難關，大陸商務部決定，第127屆廣交會網上舉辦期間不向企業收取參展費用，也不向參與同步活動的跨境電商平台收取任何費用。

第127屆廣交會將於6月15日至24日在網上舉辦。商務部有關負責人表示，近年來，受外需疲弱等多種因素影響，外貿企業面臨的困難加大，為幫助企業減負紓困，商務部已在多屆廣交會降低參展費用，並免收貧困地區企業展位費，累計為企業減免費用超20億元。本屆廣交會網上舉辦期間，除自願投放廣告等增值服務費外，將免收參展費用，這是加大穩企業保就業力度、全力以赴穩外貿的務實舉措。