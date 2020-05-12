山西雲上展館 老字號線上「醋」銷

老字號企業—山西老陳醋集團旗下景區東湖醋園內，一場「老陳醋之旅」正在線上宣傳。2020年「雲上中國品牌日」活動，更多老字號企業搭上新基建，在雲端拓展新渠道。

中新社報導，疫情之下，今年的中國品牌日活動悉數上雲。10日當天，山西省發改委牽頭組織26家品牌企業上雲展示。其中，既有新能源汽車、戰疫裝備、光電、工業互聯網等新興產業，也有通用航空、大健康等潛力產業，亦不乏老陳醋、小米、汾酒等特色產業。

點擊進入山西省雲上展館，藉助三維虛擬現實等技術，遊客可線上瞭解山西老陳醋釀造技藝、傳承歷史。作為代表性企業，山西老陳醋集團東湖醋園每年接待遊客超過30萬人次。疫情之下，昔日循醋味而來的四方遊客減少很多。

10日下午，在東湖醋園內，身著傳統服飾的導遊面向手機鏡頭，娓娓講述老陳醋製作工藝、傳承歷史。山西老陳醋集團旅遊部相關負責人宋慧芳表示，在5G、大數據等新基建技術支持下，淘寶都開始直播賣火箭，顛覆了很多人的認知。

宋慧芳說，線上直播以更直觀、接地氣的方式讓老字號有了更寬廣的推廣渠道，拉近了老字號和消費者之間的距離。待條件成熟時，企業也會嘗試直播帶貨模式。

山西汾酒集團市場部負責人表示，除了傳統渠道，汾酒集團通過線上第三方平台，藉助大數據技術給用戶畫像，有針對性地營銷。此外，企業正在組建融媒體中心，以便更好地和線上渠道融合。