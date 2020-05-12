北京雲展館上線 48家品牌亮相

5月10日是「中國品牌日」，雲上2020年中國品牌日北京雲展館10日在北京城市副中心行政辦公區啟動上線。科興、以嶺藥業、京東、小米等48家北京自主品牌企業集中亮相北京雲展館，全方位展示北京品牌的獨特魅力。

新華社報導，「北京標準」展區聚集了新一代信息技術和醫藥健康產業的18個代表品牌，包括百度人工智能音箱、納通醫療全髖關節置換假體、誼安醫療急救呼吸機等。

「北京智造」展區聚集了人工智能、智能裝備、節能環保、新材料等高精尖領域的20個代表品牌，包括京東物流雲倉儲、曠視AI智能測溫、碧水源污水資源化技術、北汽新能源等。

「北京服務」展區聚集了食品安全、科技農業、生活服務、老字號等領域的10個代表品牌，包括首農都市型現代農業、首旅集團環球度假村，以及北京大興國際機場、2022年北京冬奧會主題特展等。

北京市發展和改革委員會副主任林恩全說，雲上北京展館突出北京的科技創新優勢，充分展示科技創新對抗擊疫情和城市品牌塑造的重要支撐作用，充分展示科技創新在推動首都經濟高質量發展中的引領作用。在今年疫情防控常態化的新形勢下，首次採用在線形式搭建雲上虛擬展館。