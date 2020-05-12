深圳灣5G大會 線上10萬人參與

以「5G場景，創造無限商業可能」為主題的2020深圳灣5G應用創新大會，10日在深舉行，大會接入5G網絡進行全球直播，線上參會人數超10萬人次。深圳灣5G應用創新大賽也同時啟動。

中新社報導，在「新基建」（信息數字化的基礎設施）熱潮中，5G必不可少。深圳作為全球電子信息產業重鎮，集聚了華為、中興等一批領軍企業，在5G標準制訂、技術研發等方面走在全球前列。

大會由深圳市工業和信息化局及中國科學院深圳先進技術研究院（簡稱：深圳先進院）指導，深圳市新一代信息通信產業集群與深圳市5G應用創新聯盟聯合主辦，旨在推動加快5G網絡戰略布局、豐富5G技術應用場景、構建5G生態體系，向全球輸出5G完整產業鏈能力和行業應用創新示範。

深圳先進院院長樊建平在致辭中表示，隨著中國5G基礎設施布局的完善，勢必會重新定義和衍生出更多應用場景。

中國工程院院士鄔賀銓說，更廣的應用範圍是5G時代特色。1G到4G主要面向個人通信，而5G則將擴展到產業互聯網及智慧城市應用。對於物聯網而言，採集的數據通過5G低時延直接上雲，相當於雲端能力虛擬到終端，將物聯網與人工智能無縫融合，從而構建智聯網。

中國工程院院士、深圳大學智慧城市研究院院長郭仁忠認為，5G將從移動傳輸、實時響應、室內外連續定位及創新應用四個方面助力智慧城市建設。華為5G產品線副總裁杜葉青預測5G商用將推動數字經濟成為下一個高速增長行業。

來自5G產業鏈上下游的研究者、企業家、投資人等就智能製造、自動駕駛、人工智能、數字經濟等各行各業與5G碰撞後的創新應用場景進行分享，並表示將以深圳5G試驗網為載體，積極參與5G創新應用探索，共同推動行業數字化轉型升級。