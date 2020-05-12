河南首家全貨運 中州航空開航
內陸河南省首家全貨運航空企業—中州航空10日在鄭州機場開航。這也是河南目前唯一一家本土主基地航空公司。當日，中州航空首架波音B737-300全貨機從鄭州新鄭國際機場起飛，執行商業運行首航。
河南省機場集團說，今年以來，該集團在危機中挖掘新動能、尋找增長點。引進立陶宛航空、俄羅斯艾菲航空等13家國際航企開通「客改貨」包機65班，強力推動重點物流項目落地，提升航空貨運保障能力，確保國際貨物運輸通道暢通。
截至今年5月8日，鄭州新鄭國際機場累計完成貨郵吞吐量15.6萬噸，同比增長8%，其中國際地區貨運量10萬噸，同比增長19%。
今年1月至4月份，鄭州新鄭國際機場累計完成貨郵吞吐量同比增長4%，增速在全國機場中排名第二。
此番開航的中州航空總部定位鄭州，是一家以鄭州新鄭國際機場為主運營基地的本土航空公司，致力構建以鄭州為樞紐，覆蓋大陸、輻射全球的現代化航空物流網絡。
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