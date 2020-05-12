武漢海空赴日貨運航線 相繼開通

一架裝載有近十噸貨物的奧凱航空BK3209航班，10日下午從武漢天河機場直飛日本大阪關西機場，正式拉開武漢至大阪定期貨運航線開通的序幕。武漢至日本集裝箱江海直航航線9日也已開航，並實施班輪化運營。

中新社報導，武漢天河機場至日本大阪空中定期航線由奧凱航空承運，目前執飛機型為737-900，計畫每周7班。當天航班運輸的貨物品類除了現階段常見的口罩等防疫物資外，還有跨境電商貨物、日用品以及部分高精設備零配件。

該航線是湖北機場集團航空物流有限公司聯同武漢大道眾採科技有限公司，在前期臨時國際貨運包機試運營的基礎上，組織開通的國際定期貨運包機航線，成為武漢天河機場4月8日復航以來開通的首條國際定期貨運航線。預計5月下旬，武漢機場還將開通武漢至東京定期貨運航班。

另，在武漢市陽邏港一期碼頭，「華航漢亞2號」輪9日搭載著防疫物資和工業產品貨物集裝箱啟程直航日本。至此，武漢至日本集裝箱江海直達航線當天開始班輪化運行，成為長江中上游第一條國際水運直航航線，開啟了武漢及華中地區又一條對外貿易的新通道。

武漢至日本集裝箱江海直達航線每周一班，往返需要14天，由「華航漢亞1號」和「華航漢亞2號」執行航線運行，採取點對點直航模式，由武漢陽邏港出發，經長江直接入海後，駛至日本港口，靠泊日本神戶、大阪、名古屋三個港口。

近年來，武漢市與日本經貿交流日趨密切，當地匯集了本田汽車、名幸電子等日資企業，並計畫在黃陂區打造一座中日產業園區。目前，武漢到日本的運輸物流規模每年約2萬標箱，並呈現快速增長趨勢。武漢水上和空中赴日貨運直航航線的相繼開通，將有助於推動中日貿易快速發展，促進日本與中國內陸的直接交往。