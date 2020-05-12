李克強：加強品牌建設 提升影響力

大陸雲上2020年中國品牌日活動於5月10日拉開帷幕。中共中央政治局常委、國務院總理李克強書面致詞表示，加強品牌建設，不斷提升中國產品和服務的質量與影響力，是堅定實施擴大內需戰略、推動高質量發展的重要方面。

中新社報導，李克強說，各地區、各有關部門要堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，貫徹黨中央、國務院決策部署，實施創新驅動發展戰略，深入推動大眾創業、萬眾創新，堅持質量第一效益優先，在全社會進一步增強品牌意識，引導企業弘揚專業精神工匠精神，打造更多名優品牌，以更強的競爭力拓展市場空間，滿足群眾消費升級和國家發展的需要。

中共中央政治局常委、國務院副總理韓正出席活動並宣布開幕。韓正和全國政協副主席、國家發展改革委主任何立峰在北京主會場；中共中央政治局委員、上海市委書記李強在上海主會場，通過互聯網平台共同出席活動啟動儀式。

啟動儀式上首先宣讀了李克強總理批示。隨後播放中國品牌日活動主題片，上海、湖北、吉林、浙江、四川等省（市）人民政府和中鐵工程裝備集團有限公司有關人員先後匯報品牌建設情況。10時許，韓正宣布雲上2020年中國品牌日活動開幕並觸屏啟動。

這次中國品牌日活動通過互聯網平台在雲上開展，是在常態化疫情防控下創新活動形式、持續推動中國品牌建設發展的積極探索。活動由國家發展改革委聯合中宣部、工業和信息化部、農業農村部、商務部、市場監管總局、國家知識產權局和上海市人民政府舉辦，主題是「中國品牌，世界共享；全面小康，品質生活；全球戰疫，品牌力量」。

活動內容包括雲上中國自主品牌博覽會和雲上中國品牌發展國際論壇，遴選1300餘家企業參加，邀著名專家學者和知名企業家代表進行演講，與海內外網友共話中國品牌發展未來，共推「全球戰疫」合作。