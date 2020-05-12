中國品牌日 上海雲上展館迎客

360度全透明環形球廳，透過玻璃幕牆能看到浦江兩岸夜景之中閃爍著的品牌霓虹燈。觸擊玻璃，便能瞬間置身雲端，俯瞰由品牌構築成的城市天際線——10日，2020年中國品牌日活動在北京、上海兩個主會場啟動，上海雲上展館也正式在「雲端」開展迎客，123家上海本土代表性品牌亮相參展。

新華社報導，雲上中國自主品牌博覽會上海展區打出了「家喻滬曉」的口號，以人工智能、生物醫藥、集成電路三大戰略性新興產業和在線新經濟發展等「3+1」領域為主線，用好互聯網這個最大「増量」，提供「雲消費」「雲醫療」「雲服務」「雲話題」「雲直播」等一系列在線體驗。

用指尖「走進」上海雲上展館，可以感受上海企業在全球戰「疫」中的品牌力量，領略眾多參展品牌企業的創新創業故事。點擊品牌標識後，即可進入不同品牌的虛擬現實場館，從大白兔奶糖構成的「甜蜜河」中找尋童真記憶，到聯影智能場館中探尋科技揭秘人體的線索，再到閱文集團浩瀚書海中感受網絡IP的力量……眾多上海本土品牌在「雲」上與觀眾互動分享。

今年疫情期間，上海的「3+1」領域表現出色：聯影醫療的方艙CT可以實現自動精準定位和新冠肺炎輔助分析，叮咚買菜春節期間訂單量增長300%……這些企業充分體現了上海在新興產業發展上取得的新成果，也展現了上海在品牌培育、品牌建設上的新作為。

在促消費的大背景下，上海雲上展館還開發了虛擬和現實交互的「上海城市品牌地圖」遊戲，運用積點領券的遊戲場景，形成線上線下聯動促進消費增長。眾多本土國潮老字號品牌也結合淘寶直播等新媒體形式，打造老字號在線消費新模式。

作為中國品牌日活動舉辦地，近年來上海先後出台全力打響「上海服務」「上海製造」「上海購物」「上海文化」四大品牌的「三年行動計畫」，打造了一批名企、名家、名師、名醫、名展、名會。按照「市場主導、企業主體、國際互認」的原則，建立「上海品牌」認證機制。對通過認證的品牌，出具認證證書，授予「上品」標誌，目前獲得認證的品牌已有76家。