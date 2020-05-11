鍾南山及百縣市長 網路直播促銷農產品扶貧

一百多位縣長、市長走進直播間為當地產品「代言」，央視公益直播為湖北帶貨超億元（人民幣，下同），走在抗疫一線的大陸衛生專家鍾南山，也走進了幫扶貴州脫貧攻堅的直播間……受新冠肺炎疫情等因素影響，直播帶貨頻上熱搜，「買它！買它！」儼然成為當下的網路熱詞。

在淘寶、抖音等網路平台加持下，各地「吃貨」齊心協力，讓一些農產品從滯銷到缺貨。大陸國家主席習近平上月在陝西考察，表示「直播是趨勢，要好好珍惜」，大陸國務院扶貧辦隨後也指出，疫情期間，直播帶貨是消費扶貧的一種重要方式。

防疫期間，網路成為各地特別是一些貧困地區拓寬農產品銷售管道的新途徑。在電商平台、「網紅」助力下，農產品「走」出了鄉村，使得「戰疫」、「戰貧」兩不誤。四月下旬習近平就肯定了直播扶貧的可行性，他考察了依靠發展木耳等產業脫貧的陝西柞水縣金米村，當時幾位村民正在做網上直播賣貨的準備工作，他走到直播平台前表示，「電商作為新興業態，既可以推銷農副產品、幫助群眾脫貧致富，又可以推動鄉村振興，是大有可為的」。

近期的「人氣王」鍾南山院士為了幫扶貴州脫貧攻堅專案，近日親自上陣直播帶貨，成交額達一百萬元。在與網友交流的八分鐘裡，除了分享對全球疫情的看法，他還力推貴州刺梨。據鍾南山介紹，廣東一八年起就和貴州黔南合作，找到幫扶當地百姓脫貧的黔南特產－刺梨，將刺梨研發生產成飲料、潤喉片等，把農產品變成工業品，甚至變成全大陸或者世界的消費品。他還說，「思路打開了，銷路也將打開，我希望通過這樣的幫扶形式，使貴州地區廣大老百姓生活水準提高，實現真正脫貧」。

從二月下旬以來，不少大陸地區的農產品銷售轉戰線上。其中官員帶貨的效果格外顯著，貴州省赤水市的一名副市長直播帶貨農特產品，三小時銷售額便達到近兩百萬元；安徽宿州的一位縣長為當地的碭山梨代言，僅半個小時就賣出了將近兩萬單。

大陸商務部四月二十三日公布數據顯示，涉農商品銷售旺盛，今年一季度大陸農產品網路零售額高達九百三十多億元，增長逾三成。「網路零售對消費的促進作用進一步提升」，商務部發言人高峰說。

農村電商專家魏延安建議，在繼續開展電商培訓的同時，還應提升農產品供應鏈水平，不斷規範直播帶貨市場，加大社交電商、直播、短視頻等網路展示。

大陸國務院扶貧辦政策法規司司長陳洪波就表示，通過網路直播銷售扶貧產品，是一個很好的方式，特別是在疫情期間，發揮了很重要的作用。既把貧困地區產品給賣出去了，也拓寬了貧困群眾增收的管道。

中國農業大學教授李小雲認為，直播賣貨是具有技術創新性的一種扶貧方式，不僅減少了傳統農產品市場銷售的中間環節，也快速打通了市場供需資訊，推動形成新的市場需求，為促進貧困農民增收提供了一個實際有效的探索路徑。