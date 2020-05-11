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大陸房市仍有下行風險
後「疫」時代，大陸房地產仍有下行壓力，專家認為房企負債高，現金流問題等風險需關注；且房地產價格大漲的基本推力已經不存在，因大陸經濟高增長結束了、人口紅利不再。
鳳凰財經報導，大陸住建部原副部長仇保興日前參與「全球經濟與決策選擇」線上論壇，他認為，房市在疫情後可能由集中調控、行政調控轉向分散調控、經濟調控；從居住功能轉為注重生活便利；住房制度從過去城鄉分割的模式轉向城鄉融合。
據中國人民銀行調查，城市民眾住房擁有率達96%，戶均住房資產達人民幣319萬元，這些指標在國際上都處在前列，而且擁有二套房的城市住戶也超過40%，這些指標說明一個問題，大陸房地產市場，投機性和投資性的比重相當高。
投資伴隨著風險，復旦大學泛海國際金融學院執行院長錢軍認為，房地產市場的風險有兩部分，第一個部分的房企負債很高，現金流有問題；第二部分就是需求降低，短期來看，不存在房價大幅上升風險。今年上半年房地產市場還有下行壓力。
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