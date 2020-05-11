快訊

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

人行看貨幣政策 四個警示

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
中國人民銀行10日發布「2020年第1季中國貨幣政策執行報告」中示警，有四項趨勢要留意。 （新華社）
中國人民銀行10日發布「2020年第1季中國貨幣政策執行報告」中示警，有四項趨勢要留意。 （新華社）

疫情對全球及大陸經濟仍持續影響，中國人民銀行昨（10）日發布「2020年第1季中國貨幣政策執行報告」中示警，有四項趨勢要留意：全球經濟短期衰退、經濟社會運行多次暫停和重啟、金融風險增、全球主要經濟體宏觀政策空間受壓縮。

澎湃新聞報導，報告指出，一是新冠肺炎疫情快速蔓延，全球經濟遭遇供需雙側衝擊，短期已滑入衰退軌道。從供給看，疫情已覆蓋全球價值鏈的大部分重要節點，導致生產停滯、產業鏈中斷。從需求看，疫情導致居民和企業收入下降，打擊市場信心，消費和投資萎縮。

二是疫情走勢尚不明朗，全球經濟面臨極大不確定性，疫情將在全球出現反覆，可能引發經濟社會運行的多次「暫停」 和「重啟」。

三是局部金融風險加速積累，值得警惕。疫情衝擊下，各國實體經濟遭遇困難，企業部門、金融機構的信用風險和市場風險不斷累積，如果有的國家反應遲鈍、應對不當，可能導致金融風險與實體經濟風險疊加共振。四是全球主要經濟體宏觀政策空間進一步壓縮。全球主要央行的政策利率基本都在零附近，歐央行和日本央行早已進入負值區間。

大陸國際收支和跨境資金流動存在不確定性。一方面，主要經濟體央行大幅放鬆貨幣政策加之大陸疫情防控和復工復產領先，人民幣資產較高收益和相對安全性可能吸引跨境資金流入。另一方面，外需持續走弱、投資者風險偏好下降可能引起出口減少和跨境資金流出。

人行在闡述下一階段主要政策時重申，堅持房子是用來住的不是用來炒的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，支持民企股權債券融資、把支持實體經濟恢復發展放到更加突出位置、保持流動性合理充裕、支持中小微企業度過難關等。

與去年第4季貨幣政策執行報告相比，人行在最新的報告中再度調整對「逆周期調節」力度的表述，從「科學穩健把握逆周期調節力度」調整回到「加強逆周期調節」。流動性方面，要把握好投放的力度和節奏，維護貨幣市場利率在合理區間平穩運行。

實體經濟 疫情 金融風險

延伸閱讀

人行示警：疫情或引發經濟社會多次暫停和重啟

中國要廢鈔嗎？數位人民幣5大衝擊深解析

人行開鍘 重罰支付業2.8億

人行數位幣啟動 蘇州首發

相關新聞

任正非：華為已恢復90%多的生產和研發

華為心聲社區11日發布，華為總裁任正非接受華南早報採訪摘要，華為一直在做6G，與5G同步。但6G在理論等多個方面還沒有突...

香港母親節警民沖突 12歲學生記者被押

周日（10日）母親節網上有人發起在全港多區「和你Sing」，大批市民午間響應，在香港丶九龍丶新界多個大型商場聚集，有人手持五大訴求標語並合唱「反送中」歌曲《願榮光歸香港》，同一時間大量家庭在商場內聚餐購物，場面和平。

疫情衝擊香港海洋公園瀕倒閉 政府申請注資

香港著名旅遊地標海洋公園正面臨倒閉困局，港府為此向立法會申請撥款資助經營；在過去3個月，海洋公園因為新冠肺炎疫情衝擊而停...

防疫樂園的實驗米老鼠：上海迪士尼107天後重新開園

2020年5月11日，在長達107天的強迫關閉後，中國的「上海迪士尼樂園」終於正式重啟營運——這也是全球疫情緊急狀態之下，世界上第一個解除「防疫封印」並重新接客的迪士尼樂園。由於疫情影響，華特迪士尼集團的Q1營收，比起去年同期暴跌了91％，虧損規模超過14億美金。因此儘管在開園前的48小時，中國東北的吉林省舒蘭市再度因為疫情擴散而進入「封城狀態」，但不受影響的上海迪士尼仍依照原進度高調重開，打算藉此向全球展示「防疫遊樂園」的試驗可能性。

滬指近平收 2900關得而復失

中國大陸股市十一日走軟，上證指數接近持平收市，2900點關口得而復失。兩市成交合計6847億元(人民幣‧下同)。

中國大陸前4個月小客車市場零售跌33%

中國大陸汽車今年前4個月銷情疲弱，據乘聯會最新統計，全國乘用車市場累計零售444.5萬輛，按年下跌32.7%、減少216...

鍾南山及百縣市長 網路直播促銷農產品扶貧

一百多位縣長、市長走進直播間為當地產品「代言」，央視公益直播為湖北帶貨超億元（人民幣，下同），走在抗疫一線的大陸衛生專家...

監管互聯網貸款 陸頒管理辦法

為規範商業銀行互聯網貸款業務經營行為，促進互聯網貸款業務平穩健康發展，中國銀保監會9日對外發布「商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法（徵求意見稿）」。

加強監管 陸罰8銀行近2千萬

中國銀保監會官方網站9日一次性掛出9張罰單，涉及包括大陸國有六大行在內的8家銀行，處罰金額達到1970萬元（人民幣，下同）。

貴州擬建區塊鏈基地 打造生態圈

貴州省政府辦公廳9日披露，中國大陸首個國家級大數據綜合試驗區貴州計畫到2022年，建設3至5個區塊鏈開放創新平台及公共服務平台，打造2至3個區塊鏈產業基地，引進培育100戶以上成長型區塊鏈企業，形成30個以上行業區塊鏈應用解決方案，推廣50個以上區塊鏈典型應用示範。

海南無人駕駛小巴 正式商業運營

海南首個「5G+無人駕駛」項目近日在海南呀諾達雨林文化旅遊區，正式投入商業化運營。

泉州石獅採購試點 出口逆勢成長

受全球疫情影響，福建泉州外貿企業普遍存在訂單被取消、延期，海運部分境外港口封港、空運國際物流航班減少等物流不暢問題。然而，作為福建省唯一的大陸國家級採購試點，泉州石獅服裝城市場出口仍然表現搶眼。

熱門新聞

17架無人機飛行表演時全墜毀 競爭對手公司幹的！

中印150士兵邊境爆發肢體衝突 導致11人受傷

陸專家示警：排斥人民幣、排斥中國的「同盟」正形成

上海迪士尼今重開 民眾早上6時到場排隊

中共大量生產無人戰車服役陸軍

武漢男網購遇溫情！賣家狂塞贈品還寫信 他讀完信哭了

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。