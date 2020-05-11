人行看貨幣政策 四個警示

疫情對全球及大陸經濟仍持續影響，中國人民銀行昨（10）日發布「2020年第1季中國貨幣政策執行報告」中示警，有四項趨勢要留意：全球經濟短期衰退、經濟社會運行多次暫停和重啟、金融風險增、全球主要經濟體宏觀政策空間受壓縮。

澎湃新聞報導，報告指出，一是新冠肺炎疫情快速蔓延，全球經濟遭遇供需雙側衝擊，短期已滑入衰退軌道。從供給看，疫情已覆蓋全球價值鏈的大部分重要節點，導致生產停滯、產業鏈中斷。從需求看，疫情導致居民和企業收入下降，打擊市場信心，消費和投資萎縮。

二是疫情走勢尚不明朗，全球經濟面臨極大不確定性，疫情將在全球出現反覆，可能引發經濟社會運行的多次「暫停」 和「重啟」。

三是局部金融風險加速積累，值得警惕。疫情衝擊下，各國實體經濟遭遇困難，企業部門、金融機構的信用風險和市場風險不斷累積，如果有的國家反應遲鈍、應對不當，可能導致金融風險與實體經濟風險疊加共振。四是全球主要經濟體宏觀政策空間進一步壓縮。全球主要央行的政策利率基本都在零附近，歐央行和日本央行早已進入負值區間。

大陸國際收支和跨境資金流動存在不確定性。一方面，主要經濟體央行大幅放鬆貨幣政策加之大陸疫情防控和復工復產領先，人民幣資產較高收益和相對安全性可能吸引跨境資金流入。另一方面，外需持續走弱、投資者風險偏好下降可能引起出口減少和跨境資金流出。

人行在闡述下一階段主要政策時重申，堅持房子是用來住的不是用來炒的定位，不將房地產作為短期刺激經濟的手段，支持民企股權債券融資、把支持實體經濟恢復發展放到更加突出位置、保持流動性合理充裕、支持中小微企業度過難關等。

與去年第4季貨幣政策執行報告相比，人行在最新的報告中再度調整對「逆周期調節」力度的表述，從「科學穩健把握逆周期調節力度」調整回到「加強逆周期調節」。流動性方面，要把握好投放的力度和節奏，維護貨幣市場利率在合理區間平穩運行。