泉州石獅採購試點 出口逆勢成長
受全球疫情影響，福建泉州外貿企業普遍存在訂單被取消、延期，海運部分境外港口封港、空運國際物流航班減少等物流不暢問題。然而，作為福建省唯一的大陸國家級採購試點，泉州石獅服裝城市場出口仍然表現搶眼。
中新社報導，泉州海關10日發布數據稱，今年前4個月，石獅市場採購貿易出口額49.10億元人民幣，同比增長123.8%，出口至142個國家和地區。
市場採購貿易方式作為一種新型貿易方式，不同於現有的一般貿易、加工貿易、轉口貿易和邊境貿易等，是指由符合條件的經營者在經商務主管等部門認定的市場集聚區內採購的、單票報關單商品貨值15萬美元以下，並在採購地辦理出口商品通關手續的貿易方式。
石獅服裝城市場採購貿易方式試點於2018年11月啟動，運行一年多來，呈現出外貿集聚效應明顯、多式聯運通關體系、預包裝食品出口試點率先突破等多個優勢。
泉州海關相關負責人分析，前4個月出口商品中，花崗岩石材及其製品11.75億元（人民幣，下同），同比增長39.75倍，機電產品出口8.16億元，增長186.8%，紡織服裝5.38億元，增長41.7%、陶瓷產品3.98億元，增長12.22倍。
其中4月出口口罩、防護服等防疫物資1.30億元。出口國增長較明顯的為韓國8.11億元，增長20倍；美國3.48億元，增長3.62倍；越南3.31億元，增長1.81倍；菲律賓13.52億元，增長98.0%；馬來西亞1.58億元，同比增長89.6%。
為助力市場採購復工復產，泉州海關與多個部門協調聯動，實現市場採購備案、審批、外匯、通關全流程「一站式雲辦理」。
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