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海南無人駕駛小巴 正式商業運營

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
遊客乘車體驗海南首個「5G+無人駕駛」項目。 （中新社）
遊客乘車體驗海南首個「5G+無人駕駛」項目。 （中新社）

海南首個「5G+無人駕駛」項目近日在海南呀諾達雨林文化旅遊區，正式投入商業化運營。

中新社報導，與5G、邊緣計算、車路協同、無人駕駛等「高冷」科技名詞相比，呀諾達的這輛無人駕駛小巴，外觀像是縮小版的單節地鐵車廂。經由右側自動對開側滑門進入車廂內，沒有駕駛席，亦沒有油門、方向盤、儀表盤等傳統汽車常見的裝置，更像是進入了摩天輪的座艙。乘客落座，車門關閉之後，車就自動緩緩開動起來。行駛過程中，因車輛由電機驅動，沒有引擎聲，只有車輪和路面的摩擦聲穿過底盤傳進耳朵

據現場技術人員介紹，呀諾達無人駕駛小巴是基於專業全線控小巴+易成自動駕駛套件配套組成。裝備有全數控智能空調、智能燈光、智能車門等電氣，並有顯示大螢幕、操控螢幕、全景交互系統等智能化設備。行駛最高速度20公里／小時，設計續駛里程為160公里。

5G在這個項目中起什麼作用？項目合作運營方、中國聯通海南省分公司政企營銷中心文化旅遊拓展部總監林海燕說，藉助5G高速網絡，聯通智網開發的車輛運營監控系統可實時採集車內外高清視頻和車輛運營的狀態信息數據，景區工作人員可利用該系統遠程實時監控車輛的基礎運行狀態並採取相應措施，「最主要是多加了一層安全保障」。

「得益於車身搭載的環境感知系統、決策規畫系統、激光點雲地圖等，即使5G信號中斷，車輛也可以保證正常地無人駕駛。」林海燕補充說。

「安全起見，投入運營前我們景區也安排人員進行了系列測試，意外狀況發生時，發現車外人員沒出現危險，車內人員反倒可能因為慣性有跌倒的可能，因為車輛每次都能及時刹停。」呀諾達景區信息管理中心負責人韓玉君說，為此要求生產方對小巴做了一次小升級—為每個座位裝上安全帶。目前呀諾達無人駕駛小巴屬於場內車，只能在園區內部道路行駛。

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