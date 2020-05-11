貴州擬建區塊鏈基地 打造生態圈

貴州省政府辦公廳9日披露，中國大陸首個國家級大數據綜合試驗區貴州計畫到2022年，建設3至5個區塊鏈開放創新平台及公共服務平台，打造2至3個區塊鏈產業基地，引進培育100戶以上成長型區塊鏈企業，形成30個以上行業區塊鏈應用解決方案，推廣50個以上區塊鏈典型應用示範。

中新社報導，據貴州官方表示，到2022年，貴州將初步建成中國大陸全國性區塊鏈融合應用和產業發展集群，基本建成具有較強創新能力和自主可控的區塊鏈發展生態體系，成為中國大陸重要的區塊鏈應用示範和產業創新高地。

貴州將通過實施「區塊鏈與實體經濟」、「區塊鏈與政府治理」、「區塊鏈與民生服務」、「區塊鏈與新型智慧城市」四項融合應用工程，開展「區塊鏈產業強基」、「區塊鏈生態培育」、「區塊鏈安全防控保障」三項行動，推動23個「區塊鏈+」專項，全方位提升貴州省區塊鏈技術應用和產業發展水平。

貴州將建立健全區塊鏈技術和產業創新發展的財政投入保障機制，鼓勵各級政府部門應用區塊鏈技術產品，相關經費按規定列入同級財政預算。充分發揮財政資金的政策引導和槓桿作用，利用專項資金、基金，引導社會資本、技術和人才集聚，支持區塊鏈產業發展。加快完善區塊鏈產業配套政策措施，從政府採購、招商引資、科技支持、產業發展、人才培育、金融服務等多個方面加大區塊鏈發展支持力度。