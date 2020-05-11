加強監管 陸罰8銀行近2千萬

2020年5月11日，在長達107天的強迫關閉後，中國的「上海迪士尼樂園」終於正式重啟營運——這也是全球疫情緊急狀態之下，世界上第一個解除「防疫封印」並重新接客的迪士尼樂園。由於疫情影響，華特迪士尼集團的Q1營收，比起去年同期暴跌了91％，虧損規模超過14億美金。因此儘管在開園前的48小時，中國東北的吉林省舒蘭市再度因為疫情擴散而進入「封城狀態」，但不受影響的上海迪士尼仍依照原進度高調重開，打算藉此向全球展示「防疫遊樂園」的試驗可能性。

2020-05-11 15:57