加強監管 陸罰8銀行近2千萬
中國銀保監會官方網站9日一次性掛出9張罰單，涉及包括大陸國有六大行在內的8家銀行，處罰金額達到1970萬元（人民幣，下同）。
中新社報導，其中，中國農業銀行因監管標準化數據（EAST）系統數據質量及數據報送存在資金交易信息漏報嚴重、信貸資產轉讓業務漏報等違法違規行為，「兩會一層」境外機構管理履職不到位、信貸資金被挪用作保證金等原因收到兩張罰單計430萬元。
中國銀行上述系統數據質量及數據報送存在多項違法違規行為，包括理財產品數量漏報、資金交易信息漏報嚴重、貿易融資業務漏報等。根據「中華人民共和國銀行業監督管理法」第四十六條和相關內控管理、審慎經營規定，銀保監會對其處以罰款合計160萬元。
此外，中國工商銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國郵政儲蓄銀行等其他四家大陸國有大行，亦因不同原因被罰。同時收到罰單的銀行還有中信銀行、中國光大銀行兩家股份制銀行。上述罰單金額都達到百萬元級別。
近年來，中國大陸金融監管力度不斷加大，市場亂象存量問題持續減少，增量問題得到有效遏制。
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