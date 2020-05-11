監管互聯網貸款 陸頒管理辦法

為規範商業銀行互聯網貸款業務經營行為，促進互聯網貸款業務平穩健康發展，中國銀保監會9日對外發布「商業銀行互聯網貸款管理暫行辦法（徵求意見稿）」。

新華社報導，辦法明確，互聯網貸款應遵循小額、短期、高效和風險可控原則。單戶用於消費的個人信用貸款授信額度應當不超過人民幣20萬元，到期一次性還本的，授信期限不超過一年。

風險管理方面，辦法要求商業銀行應當針對互聯網貸款業務建立全面風險管理體系，在貸前、貸中、貸後全流程進行風險控制，加強風險數據和風險模型管理，同時防範和管控信息科技風險。

規範合作機構管理方面，辦法要求商業銀行建立健全合作機構準入和退出機制，在內控制度、准入前評估、協議簽署、信息披露、持續管理等方面加強管理、壓實責任。對與合作機構共同出資發放貸款的，辦法提出加強限額管理和集中度管理等要求。

辦法要求商業銀行建立互聯網借款人權益保護機制，對借款人數據來源、使用、保管等問題提出明確要求。