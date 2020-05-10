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盛松成：人民幣要向美元靠攏 而不是脫鉤

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
上海市人民政府參事、中歐國際工商學院教授盛松成。照片／網路直播截圖
上海市人民政府參事、中歐國際工商學院教授盛松成。照片／網路直播截圖

觀察國際貨幣因疫情變化，上海市人民政府參事、中歐國際工商學院教授盛松成認為，國際貨幣體系可能更加美元化。人民幣需要的是進一步向美元靠攏，而不是與美元脫鉤。

鳳凰財經網報導，盛松成昨（9）日以「全球經濟與政策選擇」為主題的在線論壇上發表題為「疫情後國際貨幣體系可能更加美元化」演講。他指出，美國聯準會最近實施的一系列政策措施，是為了預防美國經濟陷入長期衰退和維護金融穩定。

他說，這是美國從大蕭條，也就是1929年到1933年的資本主義大經濟危機和2008年國際金融危機中總結的經驗和教訓。美國也在一定程度、一定條件、一定限度內自然地承擔全球央行的職能，因為它向全球提供美元流動性。

對於大陸如何應對，盛松成表示，在相當長的時間內，美元仍然是國際主要貨幣，人民幣需要的是進一步向美元靠攏，而不是與美元脫鉤。第一，大陸應該繼續推進人民幣匯率形成機制改革；在市場決定人民幣匯率的前提下，保持人民幣匯率的基本穩定，防止市場投機的過度干擾。

第二，堅持推進資本帳戶有序開放，人民幣國際化與資本帳戶開放是相互聯繫的，在推動資本帳戶開放的同時，也應該兼顧風險的防範。第三，要充分利用「一帶一路」的機會，促進人民幣的跨境使用。

人民幣 疫情

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