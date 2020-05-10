大陸國內機票預訂量恢復5成 這幾條航線成熱門

中國的新型冠狀病毒疫情趨緩，上海市與多省防控應急響應級別昨天降至三級響應，上海11日將迎接迪士尼重新開園，國內機票預訂量也因旅遊逐漸復甦，部分恢復超5成；各省也陸續安排學生分期分批返校。

上海迪士尼明日將重新開園，門票在周五已銷售一空。樂園在開業前進行多場防疫演練，並限制人流，園區接待量只開放過去的20％，同時暫停遊客與迪士尼人物合照、花車巡遊，以及夜光幻影表演等等。新華社報導，遊客入園時需戴口罩與測量體溫，並需出示「上海迪士尼樂園預約碼」、有效身分證件或旅行證件原件，以及個人的綠色「健康碼」等三份文件才能進入園區。樂園並安排超過300個免洗消毒洗手液供應點。

除了去遊樂園，搭機出門的人也變多了。紅星新聞報導，「五一」小長假過後，以公商務為主的民航旅客量快速上升。根據去哪兒網，「五一」節後三天以京滬航線為代表的公商務主要航線，反彈增幅達到2倍以上。去哪兒網副總裁蘭翔表示，節後民航業國內機票預訂量恢復超5成，部分航線甚至超過去年同期，例如成都至深圳、廣州至重慶預訂量已恢復到去年6成以上水平。

在復學復校方面，廣東省明日也有不少高校安排學生返校，不過，大部分返校仍為畢業年級學生為主，非畢業年級的學生原則仍持續線上教學。

有高校則是在復課首日端出了中藥代茶飲給學生免費喝，澎湃新聞報導，5月7日，長春中醫藥大學首批學生返校，校方發給每位復課學生兩周用量的自創中藥代茶飲，號稱用來防疫保健，話題在微博吸引了6625多萬的閱讀量。網友紛紛評論表示「很羨慕」，但也有人質疑「是藥三分毒」，認為不適合讓大學生天天喝藥。

對此，長春中醫藥大學校長宋柏林回應稱，代茶飲是由曾在武漢一線參與抗疫的長春中醫藥大學附屬醫院肺病科主任、國家中醫藥管理局重點肺病學科學術帶頭人王檀教授研製，作用在提高身體免疫力，且「這款代茶飲我也在喝」，學生服用效果反饋都很好，沒有問題。