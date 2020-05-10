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母親節 香港花墟人山人海 食肆生意彈9成

世界日報 / 香港新聞組╱香港10日電
母親節適逢港府放寬限聚人數至多8人，令酒樓等生意回旺，訂座爆滿，有食肆生意回復九成，旺角花墟昨午亦人山人海，當中不乏一家大小一起上街買花慶祝母親節。 中國新聞社
母親節適逢港府放寬限聚人數至多8人，令酒樓等生意回旺，訂座爆滿，有食肆生意回復九成，旺角花墟昨午亦人山人海，當中不乏一家大小一起上街買花慶祝母親節。 中國新聞社

母親節適逢港府放寬限聚人數至多8人，令酒樓等生意回旺，訂座爆滿，有食肆生意回復九成，旺角花墟昨午亦人山人海，當中不乏一家大小一起上街買花慶祝母親節。

綜合文匯報、明報報導，疫情期間很多市民悶壞了，趁著疫情趨緩，防疫鬆綁，不少人趁著母親節出遊，旺角花墟昨午約3時人山人海，店員都忙於紮花。花店「繽紛盛放」品牌經理連先生說，生意額和去年同期差不多，但目前疫情緩和，加上母親節，「感覺人流比去年更多，可能因為無旅行去」。

他說，鮮花來貨價減了，加上預計需求下降，故零售價比去年約減一成；今年母親節康乃馨最暢銷，但多人選購更貴的進口康乃馨，「顏色豐富一點，例如有淺紫色、香檳色、酒紅色等」，10支賣65至70港元，來自內地的康乃馨則售約45港元10支。

報導稱，張小姐購買了一束包括有玫瑰及康乃馨在內的鮮花，表示會送給母親，而花價為200港元，表示與以往相若，未見加價；亦有成人攜小朋友到場，如梁小姐便帶兒子到場買了一小束售30港元的鮮花，讓兒子送給自己。

報導指出，花墟附近的「名寶石餐廳」昨亦人頭攢動，下午約20多人排隊。餐廳經理葉先生說，自從放寬食肆每桌可坐8人後，「開始多了好多人，我們這兩三晚訂桌已滿」。他又稱，疫情下生意額減半，近日「慢慢上來，回復了九成生意」。

該餐廳去年母親節做了10多萬港元生意，今年沒調整價格，餐廳設160個座位，他預計在防疫限制下，有五分之一的座位不能用，生意額可能因此減少五分之一，但他仍表示滿意。

母親節 疫情 香港

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