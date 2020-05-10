人行示警：疫情或引發經濟社會多次暫停和重啟

中國人民銀行今發布《2020年第一季度中國貨幣政策執行報告》（以下稱《報告》），報告示警，疫情或引發經濟社會多次暫停和重啟。

據澎湃新聞報導，對於值得關注的問題和趨勢，《報告》指出，一是新冠肺炎疫情快速蔓延，全球經濟遭遇供需雙側衝擊，短期已滑入衰退軌道。從供給看，疫情已覆蓋全球價值鏈的大部分重要節點，導致生產停滯、產業鏈中斷。從需求看，疫情直接導致居民和企業收入下降，對疫情的恐懼和不確定性進一步打擊市場信心，消費和投資萎縮。

二是疫情走勢尚不明朗，各國應對力度參差不齊，全球經濟面臨極大不確定性。儘管各國均已推出了一系列積極措施抗擊疫情，但政策力度和實施效果存在差異，在目前仍缺乏強有力的國際協調背景下，疫情或在全球出現反覆，可能引發經濟社會運行的多次暫停和重啟。

三是局部金融風險加速積累，值得警惕。疫情衝擊下，各國實體經濟遭遇困難，企業部門、金融機構的信用風險和市場風險不斷累積，如果有的國家反應遲鈍、應對不當，可能導致金融風險與實體經濟風險疊加共振。

四是全球主要經濟體宏觀政策空間進一步壓縮。全球主要央行的政策利率基本都在零附近，歐央行和日本央行早已進入負值區間。