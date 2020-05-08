李彥宏：新基建加速智能經濟到來

百度董事長兼CEO李彥宏在大陸官媒人民日報上撰文指出，新基建加速智能經濟到來，還能降低創業門檻，提升創新速度，助推生產效率變得更高更有彈性。

人民日報今日五版刊登由李彥宏撰文的「新基建加速智能經濟到來」文章。李彥宏表示，從工業革命以來，創新和效率一直是推動世界經濟發展、人類生活改善的重要動力。

接著文章指出，現今全球正迎來新一輪的創新紅利期，以人工智慧為核心驅動的智慧經濟，將成為經濟發展新引擎之一。在新的紅利期，人工智慧將從人機交互、基礎設施、行業應用三個層面對社會、經濟和生活產生廣泛而深遠的影響。這些都將重塑人類的經濟結構和生產關係，迎來更具創造力、生命力的時代。

李彥宏強調，中國大陸無疑是最有能力抓住這輪機會的國家之一，因為大陸對技術有長期而持續的重視和投資。他細數，2019年，大陸研發投入達2.2萬億元人民幣，超過OECD國家平均水準，位居全球第二；截至去年10月，大陸人工智慧專利申請量累計已達44萬餘件，全球排名第一。

李彥宏稱，大陸政府高度重視技術發展，大陸也擁有全球最大規模的製造業和應用市場、最多的研發人員，這些都將為人工智慧發展創造更多更好的應用場景，加速中國製造升級。