陸股積極「搶錢」 宣布取消QFII、RQFII額度限制

中國資本市場再度大幅放寬外資投資限制。中國人民銀行與國家外匯管理局聯袂發布通知，取消QFII及RQFII（人民幣合格境外機構投資者）投資額度限制，並大幅簡化合格投資者在大陸境內證券投資收益匯出手續，外資進入中國資本市場可望更為便捷。

為進一步擴大金融業對外開放，大陸央行、外匯局7日發布「境外機構投資者境內證券期貨投資資金管理規定」。主要內容包括：對QFII和RQFII跨境資金匯出入和兌換實行登記管理，取消額度管理要求；允許合格投資者自主選擇匯入資金幣種和時機；大幅簡化合格投資者境內證券投資收益匯出手續；允許單家合格投資者委托多家境內托管人，並實施主報告人制度。

上海第一財經指出，多位專家預期，前述這份「規定」發布實施後，將有利於引導更多外資流入中國資本市場，包括股市和債市。同時，也將進一步提高人民幣在國際金融市場的地位與作用，對人民幣國際化、資本項目開放都將發揮積極作用。

中商智庫首席研究員李建軍表示，讓更多國際資本進入到資本市場，有助於優化中國資本市場投資者結構，提升資本市場的金融服務能力，有效改變中國融資結構問題，促使資本流向發展前景更好、營利能力更強的產業，提升資本市場對科創企業的資金支持力度，更好地發揮資本市場的資源配置功能。

報導稱，去年以來，隨著中國股票市場和債券市場相繼被納入多個全球重要指數，外資對中國金融市場的配置需求日益增加，跨境證券投資在中國國際收支格局中已經占據非常重要的地位。

特別是近期在全球金融資產波動加大的情況下，人民幣資產受到國際投資者青睞。數據顯示，4月北向資金凈流入達人民幣532.6億元（約新台幣2,260億元）。

前海開源基金首席經濟學家楊德龍表示，「滬港通」和「深港通」開通後，外資進出A股的通道已完全打通，A股又先後納入MSCI新興市場指數等國際指數體系，近兩年外資大量流入A股，每年流入資金達人民幣3,000億元左右。4月外資重新流回A股近533億元，預計未來還會加速流入。