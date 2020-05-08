「大陸連說都不必說」 張顯耀：9月一到ECFA就會失效

前陸委會副主委張顯耀近日表示，ECFA（兩岸經濟合作架構協議）只是框架條約，內有服貿、貨貿及爭端解決機制，不過這些都未談妥與簽署，9月一到不用北京宣布，ECFA就會失效。

今年9月ECFA將期滿，由於兩岸關係緊繃，外界關注ECFA是否會在10年後期滿中止。張顯耀近日接受中評社採訪，他稱，「沒簽完大陸連說都不必說」，9月一到貨物來就收稅，台灣的農漁民就垮了。

張顯耀表示，外界說法稱大陸要提前6個月通知台灣是錯誤的，ECFA有所謂的終止條款，但ECFA只是框架條約，內裡還包括服務貿易協議、貨品貿易協議與爭端解決機制，這些內裡兩岸都還沒談完、簽署，因此ECFA完整協議兩岸都還沒簽成。10年一到，北京不用宣布就自動失效了，主要原因是兩岸還沒完整的簽署。

張顯耀說，ECFA當初有所謂的10年效期，主要是認為10年內就會簽完內裡的服務貿易協議、貨品貿易協議、爭端解決機制。不過隨著太陽花學運與一些民進黨政治人物以政治目的破壞，服貿與貨貿都沒了，因此根本輪不到ECFA第十六條的終止條款，「沒簽完大陸連說都不必說」，9月一到貨物來就收稅，台灣的農漁民就垮了。

張顯耀認為，ECFA是大陸讓利給台灣，當讓利變少，ECFA不見後，台灣跟大陸很多貿易往來將要負擔很多稅。若兩岸關係持續惡劣，ECFA到9月自動失效，再加上RCEP是由大陸主導，台灣沒機會加入，而美國也退出主導的TPP，台灣將不只是政治孤兒，還會變成政治棄嬰。

張顯耀說，台灣跟大陸貿易量4成2到4成5之間，再加上RCEP，包含東協十國、韓國、日本、紐西蘭、澳洲，貿易量大概佔6成8到7成。若台灣因兩岸情勢緊繃而沒有加入RCEP，台灣經貿將哀鴻遍野，整個東亞這一大塊都免稅，即便台灣南進也活不下去，而RCEP預估今年將生效，目前主要是因疫情而耽誤。