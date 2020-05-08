發消費券救經濟有用嗎 大陸發放820億元效果告訴你

疫情後，怎麼重振經濟？大陸商務部副部長王炳南今〈8〉日在國務院聯防聯控機制舉行新聞發佈會上表示，據初步統計，有28個省市、170多個地市統籌地方政府和社會資金，累計發放消費券達人民幣190多億元〈約新台幣820億元〉，他表示，促消措施取得明顯效果。

發消費券救經濟有用嗎？據商務部統計，通過舉辦購物節、發放消費券、開展讓利促銷、網路直播帶貨等各類促消費活動，集聚市場人氣。

大數據顯示，上海五五購物節商圈客流環比增長68.5%。另一方面，線上銷售增長迅速。全國100余家電商企業參與雙品網購節，五一期間銷售額增長30%以上。

商務部重點監測零售企業，在家電、日用品、化妝品、服裝日均銷售額比清明假期分別增長71.1%、53.7%、38.8%和31.2%。

餐飲、住宿行業消費復蘇指數比清明假期分別增長18.84個和15.25個百分點,消費規模已恢復至去年同期七成，比清明假期提升約二成。

從各地效益來看，南京發人民幣3.18億後，市委書記帶頭下館子；上海發起五五購物節，政府+商家，各類消費券補貼超過人民幣130億……

陸媒報導，全民搶券的熱潮讓人們仿佛回到了雙十一，掐表搶、搖號搶，不少城市的搶券難度不亞於春運搶火車票。

但消費券政策是上有政策，下有對策。陸媒報導，消費券推出來之後，有些人的朋友圈、微信群就變成了大型微商叫賣現場，不少人雖然人不在當地，但是搶券的速度飛快，搶來的券立馬開始出售。

在專門的二手銷售平臺上，消費券更是全面傾銷，昆明、珠海橫琴、佛山三水、安徽阜陽的消費券全都有賣。最搶手的要算昆明的消費券比較好賣，因為額度比較大，100元的旅遊券和50元的餐飲券，不設最低消費門檻，折現方便，優惠大約在5折到7折不等，這個券搶到就相當於賺了約100元。

大陸發放消費券因為是電子化，精打細算的網民發現，搶券可以雨露均霑，即使人在北京，但上政府的官方平臺，套過微信支付、支付寶、美團點評、銀聯雲閃付的合作平臺，可以直接搶呼和浩特的消費券，沒什麼障礙。

有了券，大陸網民除了消費，也想到可以套現。窮則變，變則通，有人想到找線下商戶配合，比如，一張300減100的券，到符合條件的商家刷碼，應付300元，抵扣完後實際支付是200元，商家實際收到的是300元，然後商家把其中的260元再返給你，沒有產生任何消費，雙方共同瓜分了100元，賺的多少，就看你和商家的分成比例了。

強勢的商家可以做到六四分，普通商家五五分，而走量的商家可以做到四六分或者三七分。