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美國前駐陸大使：美方反華論調似麥卡錫主義時期
美國前駐陸大使博卡斯當地時間6日表示，美國政府目前充斥著反華論調，似乎重回麥卡錫主義時期。
大陸官媒新華社引述博卡斯接受美國有線電視新聞網的採訪。報導指出，博卡斯稱，美國政府的反華言論十分過分，美國正步入一個類似約瑟夫．麥卡錫在國務院攻擊共産主義、進行政治迫害的時期。
他認為，現在在美國任何為中國説公道話的人都會擔心「掉腦袋」，這與上世紀30年代希特勒時期的德國相似。很多美國人知道抨擊中國是不負責任的，但他們不敢聲張，這一現狀若持續美方會為此付出代價。
博卡斯説，目前的情況非常危險，部分原因是美國政府意識到受新冠疫情影響經濟狀況不佳，因此需要轉移視線來責怪中國。
博卡斯在2014年2月至2017年1月擔任美國駐陸大使，此前擔任蒙大拿州聯邦參議員超過35年。
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