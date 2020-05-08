陸商務部：大陸累計發放消費券190多億人民幣

大陸商務部副部長王炳南今日表示，初步統計在疫情發生後，大陸28個省市、170多個地市統籌地方政府和社會資金，累計發放了消費券190多億元人民幣。

據陸媒綜合報導，王炳南在大陸國務院聯防聯控機制發佈會上表示，發消費券等促消費措施取得明顯效果，實現提振消費的目標，促進人氣回升，為餐飲與零售等受疫情影響較大行業帶來了客流量，增加了實際收入。

大陸國家衛健委副主任李彬則指出，五一期間疫情平穩，沒有出現來源不明的散發病例，沒有出現聚集性疫情，無症狀感染者的數量持續降低，大陸疫情積極向好的態勢進一步鞏固。

李斌稱，初步評估顯示，五一假期防控經受住了考驗，五一假期防控效果還需要觀察14天以後才能夠有一個全面的評估結論。