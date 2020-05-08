撐不住…國泰延無薪假 美心傳裁百人

疫情重創香港經濟，國泰航空考慮「結構調整」，包括減少職位、服務路線和執飛的飛機，亦可能會整合其他航空品牌，國泰同時將推出新一輪節省薪金措施，建議延長無薪假四周。美心集團繼也傳出將裁員100人。

香港經濟日報導，疫情大流行為社會和商界帶來史無前例的嚴峻挑戰，航空公司受到的打擊尤其嚴重。國泰自4月起只維持基本客運服務，最新料6月底才會增加營運航班數目。

早前國泰已建議全體員工在6月底前放3星期的無薪假，當時約75%國泰員工參與該計畫。同時，員工亦被要求在該期間清年假。

另外，美心集團繼也將裁員，主要是集團旗下餐廳的廚房部；飲食業職工總會主席郭宏興證實聽聞裁員消息，指被裁的員工主要是酒樓樓面、廚房及點心部職員，員工獲勞工法例賠償。東網正向美心集團查詢。

報導稱，美心旗下約有2萬名雇員，今次受影響的雇員約有百人。不過美心集團至今暫沒有回應。