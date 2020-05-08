大陸昨新增1例本土病例 來自吉林
大陸國家衛健委今日通報，昨日大陸新增一例來自吉林的本土病例；無新增死亡，新增疑似病例3例，為境外輸入，來自上海。
新增治癒出院病例36例，解除醫學觀察的密切接觸者645人，重症病例減少5例。
境外輸入現有確診病例219例（含重症病例5例），現有疑似病例6例。累計確診病例1680例，累計治癒出院病例1461例，無死亡病例。
截至昨日止，現有確診病例260例（其中重症病例18例），累計治癒出院病例7萬7993例，累計死亡病例4633例，累計報告確診病例8萬2886例，現有疑似病例6例。累計追蹤到密切接觸者73萬6010人，尚在醫學觀察的密切接觸者6167人。
新增無症狀感染者16例；當日無轉為確診病例；當日解除醫學觀察42例；尚在醫學觀察無症狀感染者854例。
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