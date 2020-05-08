房企4月融資銳減 金流壓力大增

受海外疫情擴散等影響，4月份，中國房企海外發債幾乎暫停，單月融資額明顯下滑。與此同時，前4個月房企銷售額不及去年同期，房企現金流壓力加大。

中新社報導，中指研究院企業事業部研究副總監劉佩佩6日在一場線上形勢分析會上指出，受海外疫情影響，4月份，房企無海外債發行，這也使前4個月房企融資總額進入同比下滑通道。

中指院數據顯示，1至4月份，房企海外債、信用債以及資產證券化融資總額為5163.8億元（人民幣，下同），同比下滑12.2%，增幅由正轉負。

從融資規模來看，1至4月份，房企海外債融資1901.3億元，同比下滑10.2%；信用債融資2413.9億元，同比基本持平；資產證券化發行848.5億，同比下滑38.0%。其中，4月單月，房企融資總額為1011.2億元，同比下降43.8%，環比下降37.2%。

從銷售情況來看，儘管3月份以來，房企銷售開始逐步回暖，但1至4月份，銷售額排名前100位的房企銷售規模同比下降15.2%，仍然低於去年同期水平。經營相對穩健的頭部房企銷售規模也有所下滑。

劉佩佩指出，銷售額排名前十位的房企1至4月份銷售額均值為1148.2億元，同比下降10%。她說，2020年，房地產行業償債規模超過7000億元，企業將更加關注現金流的安全性，加速回款力度。如招商蛇口近期在業績會上表示，今年尤其關注現金流的安全，將通過金融創新盤活存量資產。

從近期各企業陸續發佈的年報來看，2019年房地產行業整體銷售增速較前兩年顯著放緩。碧桂園、華潤、中海、龍湖等房企2019年銷售金額同比增速均不同程度放緩。劉佩佩指出，未來房企將更加關注有質量的增長，提升盈利能力。