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阿里巴巴 入股新加坡安盛大廈

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國電商龍頭阿里巴巴正在加大進軍東南亞的力度，近日斥資16.8億新加坡元（約新台幣354億元），收購新加坡安盛保險大廈的一半股權，這是新加坡近3年來最大的一筆房地產交易。

英國金融時報報導，新加坡鵬瑞利置地集團在一份申報文件中表示，阿里巴巴當地子公司Lazada以全座大廈估值16.8億新加坡元收購新加坡安盛保險大廈（AXA Tower）50%權益，預計今年6月完成交易。

這筆交易是阿里巴巴在海外完成的最大房地產交易之一。報導說，交易完成時，阿里巴巴還預計將這座商廈擴建近1/5。鵬瑞利表示，這一重建工程將在新加坡的中央商務區創造一個「地標」。

報導另外引述一名知情人士透露，一旦所有租賃協議在未來幾年內到期，這座商廈將被重建。新建築的規劃現在已經獲批，還將包括一家酒店或公寓。

與其他中國企業一樣，阿里巴巴也將新加坡作為其向東南亞擴張的中心。阿里巴巴還是物流公司新加坡郵政的第二大股東，其關聯企業螞蟻金服是新加坡央行數位銀行牌照的入圍候選企業之一。

報導說，阿里巴巴近年在大陸市場遭遇來自拼多多等新秀企業及字節跳動、快手等初創企業愈來愈激烈的競爭，字節跳動和快手已經都將觸手伸進電商直播領域，阿里巴巴則希望透過國際擴張來擴大其在電子商務和雲端等新領域的客戶群。

不過，新加坡似乎是兵家必爭之地，抖音（TikTok）的母公司字節跳動在新加坡的業務也在不斷擴大，且向全球擴張。中國網路搜索巨頭百度去年也在新加坡擴展業務，在當地推出雲端服務。

新加坡 電商 房地產

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