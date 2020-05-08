聽新聞
test
0:00 / 0:00
零件缺 特斯拉上海廠傳停工到明天
五一假期過後，特斯拉上海超級工廠未能在6日如期開工，更傳出預計停工會持續到9號，將影響中國製造Model 3的生產和交付。
特斯拉上海超級工廠節後還不復工，市場傳出是因海外新冠肺炎疫情蔓延，部分製造業停擺，特斯拉海外零件供應短缺所致。
大陸爆發新冠疫情後，上海市政府的支持與協助下，上海特斯拉超級工廠2月10日起全面復產，是大陸最早復工的車企。
易車訊報導，這是全球新冠疫情大爆發以後，特斯拉上海工廠運營首次受到明顯的影響，海外零件短缺影響到中國製造Model 3的生產和交付。
報導還指出，特斯拉上海工廠自從5月1日休假後就一直沒有開工，預計停工狀態將會持續到9號，據特斯拉的員工和內部人士透露，總裝線一直沒有開工，整車下線可能要到9號。
陸媒報導，停工可能原因是海外製造業因疫情停擺，造成特斯拉零部件供應短缺。
受到武漢肺炎疫情影響，歐美許多工廠都宣告停工。一名業內人士說，包括特斯拉在內，大量美國及中國汽車公司的零部件都在墨西哥生產。而墨西哥從3月30日至4月30日進入國際衛生緊急狀態，全國暫停一切公共、私人及社會部門的非必要活動。
報導說，目前尚不清楚特斯拉上海廠受到的影響是來自特斯拉美國工廠，還是其他地區供應商。但顯然，疫情的蔓延已經讓特斯拉唯一正常運轉的中國工廠受到影響。
澎湃新聞日前報導，特斯拉對外事務副總裁陶琳證實，特斯拉上海工廠二期廠房正在建設中，預計大陸生產製造的Model Y明年上市。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言