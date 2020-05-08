零件缺 特斯拉上海廠傳停工到明天

五一假期過後，特斯拉上海超級工廠未能在6日如期開工，更傳出預計停工會持續到9號，將影響中國製造Model 3的生產和交付。

特斯拉上海超級工廠節後還不復工，市場傳出是因海外新冠肺炎疫情蔓延，部分製造業停擺，特斯拉海外零件供應短缺所致。

大陸爆發新冠疫情後，上海市政府的支持與協助下，上海特斯拉超級工廠2月10日起全面復產，是大陸最早復工的車企。

易車訊報導，這是全球新冠疫情大爆發以後，特斯拉上海工廠運營首次受到明顯的影響，海外零件短缺影響到中國製造Model 3的生產和交付。

報導還指出，特斯拉上海工廠自從5月1日休假後就一直沒有開工，預計停工狀態將會持續到9號，據特斯拉的員工和內部人士透露，總裝線一直沒有開工，整車下線可能要到9號。

陸媒報導，停工可能原因是海外製造業因疫情停擺，造成特斯拉零部件供應短缺。

受到武漢肺炎疫情影響，歐美許多工廠都宣告停工。一名業內人士說，包括特斯拉在內，大量美國及中國汽車公司的零部件都在墨西哥生產。而墨西哥從3月30日至4月30日進入國際衛生緊急狀態，全國暫停一切公共、私人及社會部門的非必要活動。

報導說，目前尚不清楚特斯拉上海廠受到的影響是來自特斯拉美國工廠，還是其他地區供應商。但顯然，疫情的蔓延已經讓特斯拉唯一正常運轉的中國工廠受到影響。

澎湃新聞日前報導，特斯拉對外事務副總裁陶琳證實，特斯拉上海工廠二期廠房正在建設中，預計大陸生產製造的Model Y明年上市。