消費券帶動 五一旅遊業熱度漸起

五一假期，大陸多地旅遊業有序復甦。鄉村遊、周邊遊等近程旅遊熱度漸起。多地財政發放各類消費券、優惠券，撬動購物、文旅消費，帶熱了文旅市場。

中新社報導，五一假期，福建省累計接待遊客1153.11萬人次，達到去年五一假期的66.3%；實現旅遊收入83.06億元（人民幣，下同），恢復到去年同期的61.4%。

有著「水上南京路」之稱的上海黃浦江外灘至龍華水域，在五一小長假期間，涉客類船舶累計開航3498艘次，其中遊覽船開航211艘次，載客13148人次，較清明假期日均客流量翻兩番。

天津市假期累計接待遊客166.5萬人次，同比恢復到37.3%；實現旅遊綜合收入6.54億元，按可比口徑恢復到59.5%。

甘肅省文化和旅遊廳披露，五一假期，全省共接待國內遊客1060萬人次，旅遊收入65.4億元，分別恢復至上年五一假日的64%和60%。

中原腹地河南省亦出現鄉村旅遊熱潮。河南省文化和旅遊廳表示，河南鄉村民宿表現優異，近100處省級精品民宿入住率超過80%。

中國廣西、貴州、河北、安徽、四川等地，以及南京、蘇州、杭州、濟南等城市均出台相應政策，為居民發放消費券。在消費券發放和五一小長假的雙重刺激下，部分地區消費需求開始升溫。

消費券對中國西部、東北等地區的增長帶動力更為顯著，在中國省會和直轄市中，烏魯木齊、長春、西寧同比增速位居中國前三，增速前10的城市中有7個發放了支付寶消費券。

支付寶數據顯示，中國有29個省（自治區、直轄市）消費金額完成了同比增長，內蒙古、新疆、青海甚至達到了超過60%的同比高增長。截至5月6日，重慶、浙江等近30個地方的100多個市（區）政府選擇通過支付寶平台發放消費券，僅五一假期，支付寶消費券就直接拉動消費近50億元。

江蘇省商務廳統計，五一期間，江蘇消費品市場累計實現銷售額約49.7億元，同比增長2.3%。攜程數據顯示，4月30日至5月5日交通出行訂單量（含機票、火車票、汽車票、用車）較上一周增長130%，自駕遊、省內遊、短途遊成主力選擇。五一攜程租車訂單，甚至比去年同期出現了10%的增長。

驢媽媽旅遊網董事長王小松表示，今年五一假期，長三角、京津冀等地居民出遊熱情最高。兩大一小、兩大兩小家庭遊、親子遊成為主要需求。從旅遊平台數據看，跟團遊客群中「90後」、「00後」佔比超過一半，徒步、登山、露營、房車、越野、旅拍等自由隨性的戶外活動更受年輕人青睞。