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疫情防控常態化 服務業艱難復甦

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

官方數據顯示，五一假期期間（5月1-5日），大陸全國共計接待遊客1.15億人次，實現國內旅遊收入475.6億元（人民幣，下同）。從數據看似逐漸復甦，但最新一期的《中國新聞周刊》刊登了題為《服務業的艱難復甦》一文認為，整體行業還有待二、三季度的表現才能確認能否回到往年水平。

報導稱，受疫情防控的常態化階段，消費受到衝擊的長尾效應正在顯現，人們開始捂緊錢包、削減開支，客流銳減帶來的影響正在席捲全行業，熬過了疫情的商家沒有等來「報復性消費」，房租、人力、經營的成本壓力卻進一步加大。

「疫情期間被抑制的消費，可能要到二季度、三季度才能逐漸補上來」。國家金融與發展實驗室高級研究員蔡真在接受《中國新聞周刊》採訪時預測，整體上，國內的消費恢復節奏是先快後慢，剛需行業恢復較快，需求彈性高的行業可能恢復較慢。

文章提到，美團研究院針對本地生活到店綜合商戶的一項調查問卷報告顯示，在恢復營業後，有78.7％的商戶面臨的主要困難是沒有顧客，有74.5％的商戶名開實關，幾乎沒有交易，其中11.5％的商戶營業額是2019年同期的10％及以下。總體而言，已復工商戶的經營狀況不樂觀，營業額遠低於去年同期水平。

「目前仍處於疫情常態化防控階段，部分服務業行業尚未解禁，部分消費需求還無法充分釋放」。蔡真向《中國新聞周刊》表示，在疫情完全穩定後，真正放開服務業供給，才能真正釋放對應的消費需求。

蔡真認為，4月初，國內疫情已基本穩定，這是服務業進入緩慢回升期的首要條件。由於服務業具有消費彈性大的特點，受消費回彈的拉動和國家政策推動的影響，2月份的「失速」有望被今後十個月的發展逐漸填平。

隨著全國進入疫情防控常態化階段，提振消費、盤活服務業成為各地政府的當務之急。為進一步釋放消費需求，全國多個城市開始投放消費券、消費補貼，助推人們上街消費。 但服務業期盼的「報復性」消費可能不會出現。西南財經大學、螞蟻金服研究院4月21日聯合發布的《疫情下中國家庭財富變動趨勢—中國家庭財富指數調研報告（2020Q1）》指出，今年一季度，中低收入階層及自由職業者工作穩定和收入受疫情影響較大，而且預期也不樂觀，出現「報復性消費」 的可能性不大。

西南財經大學中國家庭金融調查與研究中心主任甘犁表示，家庭的儲蓄傾向繼續加強，有超過一半的家庭會增加儲蓄並減少消費，對未來的不確定性使得家庭更偏向儲蓄，而不是消費。

蔡真說，從目前服務業的恢復節奏看，4月已進入穩定回升通道。但何時恢復到去年同期水平，還有待二、三季度的表現。在零售、餐飲等偏剛需消費大致恢復後，受衝擊最嚴重的旅遊娛樂等可選消費需求和醫療教育等長期消費需求，才能逐漸釋放出來。

疫情 人民幣

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