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影／大陸實現太空3D列印 邁出在太空站製造第一步
大陸在本月5日成功發射的長征五號B運載火箭上，搭載了中國新一代載人飛船試驗船，船上並搭載一部3D打印機，並於近日成功完成首次太空3D打印，這也是國際上第一次在太空中開展連續纖維增強複合材料的3D打印實驗。
據央視新聞報導，這次打印的項目有兩個，一是蜂窩結構（代表航天器輕量化結構），另一個是CASC（中國航天科技集團有限公司）標誌。
科研人員將這部由中國自主研製的「複合材料空間3D打印系統」安裝在試驗船返回艙中。飛行期間，該系統自主完成了「連續纖維增強複合材料」的樣品打印，並驗證了微重力環境下複合材料3D打印的科學實驗目標。
報導稱，連續纖維增強複合材料是當前中外航天器結構的主要材料，密度低、強度高，開展複合材料空間3D打印技術研究，對於未來空間站（太空站）長期在軌運行、發展空間超大型結構在軌製造，具有重要意義。
中國航天科技集團五院529廠複合材料空間3D打印系統負責人祁俊峰說，「第一個目標是支持空間站的在軌長期有人照料的運行和維護。如果我們具備了在空間站裡造東西的能力，就可以實現按需製造；第二個目標是支持我們空間站在軌擴建。」
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