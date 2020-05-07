快訊

不敵市場景氣衰退 桃園41年德昌皮革驚傳關廠

聲請停止罷韓遭駁回 葉慶元：對選罷制度造成負面影響

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／大陸實現太空3D列印 邁出在太空站製造第一步

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
大陸完成國際上第一次在太空中開展連續纖維增強複合材料的3D打印實驗。（取自央視網）
大陸完成國際上第一次在太空中開展連續纖維增強複合材料的3D打印實驗。（取自央視網）

大陸在本月5日成功發射的長征五號B運載火箭上，搭載了中國新一代載人飛船試驗船，船上並搭載一部3D打印機，並於近日成功完成首次太空3D打印，這也是國際上第一次在太空中開展連續纖維增強複合材料的3D打印實驗。

據央視新聞報導，這次打印的項目有兩個，一是蜂窩結構（代表航天器輕量化結構），另一個是CASC（中國航天科技集團有限公司）標誌。

科研人員將這部由中國自主研製的「複合材料空間3D打印系統」安裝在試驗船返回艙中。飛行期間，該系統自主完成了「連續纖維增強複合材料」的樣品打印，並驗證了微重力環境下複合材料3D打印的科學實驗目標。

報導稱，連續纖維增強複合材料是當前中外航天器結構的主要材料，密度低、強度高，開展複合材料空間3D打印技術研究，對於未來空間站（太空站）長期在軌運行、發展空間超大型結構在軌製造，具有重要意義。

中國航天科技集團五院529廠複合材料空間3D打印系統負責人祁俊峰說，「第一個目標是支持空間站的在軌長期有人照料的運行和維護。如果我們具備了在空間站裡造東西的能力，就可以實現按需製造；第二個目標是支持我們空間站在軌擴建。」

太空 火箭

延伸閱讀

防疫宅經濟 第三屆纖維創作獎百萬

印度加入「去中國化」行列 向逾1,000家美企招手

中國長征五號B載貨試驗艙返回異常

大陸餐飲市場衝擊 王品首季每股虧損1.98元

相關新聞

沃爾瑪中國換帥 第一位本土總裁兼CEO女性當家

沃爾瑪中國換帥，新任總裁兼CEO朱曉靜是美商沃爾瑪第一位本土領導人，更是女性當家。新人事明〈8〉日起生效。

陸官方今年設不設GDP成長目標？市場懸念多

由於新冠疫情帶來不確定性，彭博資訊引述知情人士稱，大陸領導階層正考慮不設定今年具體的經濟成長數值，而以描述性方式講述經濟...

特斯拉上海超級工廠爆停工 預計停工到9號

五一假期過後，特斯拉上海超級工廠未能在6 日如期開工，更傳出預計停工會持續到9號，將影響中國製造Model 3的生產和交...

比預期好 陸手機Q1出貨下降兩成 小米跌最慘

美國國際數據資訊IDC 公佈，第1季大陸智慧手機出貨量下降 20.3%，總計約 6660萬支，表現優於預期的會有40%-...

影／大陸實現太空3D列印 邁出在太空站製造第一步

大陸在本月5日成功發射的長征五號B運載火箭上，搭載了中國新一代載人飛船試驗船，船上並搭載一部3D打印機，並於近日成功完成...

曾讓眾多台灣名嘴被捕的上海「仟和億」 更名重出江湖

在沈寂近十個月後，導致台灣多位股市名嘴遭查、被捕的「上海仟和億教育培訓有限公司」微信公眾號，5月7日發布「重要通知」，宣...

港交所行政總裁李小加宣布不續任 明年10月前離開

香港交易所（簡稱「港交所」）7日宣布，港交所行政總裁李小加擬於其合約在2021年10月屆滿時不再續任。港交所表示，港交所...

4月大陸外匯存底增加308億美元 結束兩連降

大陸國家外匯管理局今（7）日發布的數據顯示，截至4月底，大陸外匯存底為3兆914.59億美元，比3月增加308.26億美...

守穩3兆美元大關 陸4月外匯存底回升

中國人民銀行今〈7〉日公佈最新統計，4月底外匯存底為3.0915兆美元，較上月回升308.3億美元，高於預期。

滬指低收6點 止三連升

五一長假後上演補跌行情，大陸A股今日震盪走軟。上證指數跌6點，終止三連升。兩市成交合計6672億元(人民幣‧下同)。

全球需求疲弱 大陸五月出口估跌10%

中國大陸4月以美元計價出口出乎意料按年增長3.5%，高於預期，但是進口跌14.2%，是近4年半以來最大跌幅。專家稱，預期...

中汽協：4月汽車銷量預計比3月增長近四成

根據中國汽車工業協會統計的重點企業銷量快報顯示，4月大陸汽車行業銷量預計完成200萬輛，比3月增長39.8%，比去年同期...

熱門新聞

女子帶癱夫二婚全家和樂 現任夫還包辦照顧「大哥」

華春瑩：病毒來自實驗室視頻 是紀錄片被移花接木

特斯拉上海超級工廠爆停工 預計停工到9號

WHO再提赴中國研究病毒源頭 華春瑩四兩撥千金

美國開始調查間諜 中共「千人計劃」悄然終止

美擬延長豁免部分中國大陸商品關稅一年

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。