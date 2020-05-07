中共商務部坦承：外貿下行壓力和風險前所未有

中共商務部表示，雖然4月外貿數據跌幅收窄，但是外貿發展仍然面臨較大下行壓力；境外疫情爆發增長態勢仍在持續，對全球經濟和貿易帶來巨大衝擊，不確定性、不穩定性因素明顯增多，外貿發展面臨的風險挑戰前所未有。

中共商務部發言人高峰七日在例行記者會上說，今年以來，中國的外貿發展面臨的形勢十分嚴峻複雜。從近期商務部對重點省市、各進出口商會和重點企業摸底調研情況來看，外貿企業依然面臨在手訂單取消或延期、新訂單簽約困難、物流不暢等諸多困難。

他指出，中國下一步將重點支持企業開拓國際市場、幫助企業更好地完成在手訂單，獲取新訂單，應對國際疫情影響。

中共商務部將持續完善配套規定，落實外資企業依法平等享受政府資金安排、土地供應、稅費減免、資質許可、項目申報、人力資源等各類支持政策，平等參與標準制定和政府採購，着力營造內外資企業公平競爭的法治環境。

高峰表示，「五一」期間，大陸全國餐飲、住宿行業消費復甦指數比清明假期分別增長18.84個和15.25個百分點，消費規模已恢復至去年同期七成，比清明假期提升約兩成。農產品流通網路運轉已基本正常，目前交易量已恢復到去年同期的八成半至九成，有的已恢復到去年同期水平。