港交所行政總裁李小加宣布不續任 明年10月前離開

香港交易所（簡稱「港交所」）7日宣布，港交所行政總裁李小加擬於其合約在2021年10月屆滿時不再續任。港交所表示，港交所主席史美倫及另外三名獨立非執行董事組成的遴選委員會，已就李小加的繼任者正式展開遴選程序。

由於港交所同日發布的首季業績不如預期，加上李小加確認將離任，港交所股價在周四午後跌幅擴大，收盤報港幣246.4元，下跌2.8%。

李小加2010年1月16日正式上任，成為港交所史上首位來自中國大陸的行政總裁，也是港交所在任期間最長的行政總裁。香港明報表示，憑藉其金融經驗及大陸背景，李小加十年任內最大成就是開通「滬港通」及「深港通」等與大陸資本市場「互聯互通」的機制。

李小加任內還成功推動港交所上市制度大改革，允許採「同股不同權」治理架構的公司，和未取得盈利或收入的生物科技公司也能在香港上市，並放開大中華區企業赴香港第二上市的限制。此次改革成功吸引阿里巴巴回歸港股。

此外，李小加2012年收購倫敦金屬交易所（LME），及2013年成立場外結算公司，將港交所業務擴充至定息產品、貨幣及商品業務領域。去年港交所更突然宣布有意收購倫敦交易所，市場為之譁然，但這項雄心勃勃的收購計畫最終敗北。香港明報稱，這是李小加任內一大敗筆。

據香港經濟日報報導，李小加向港交所員工發出的內部通訊指出，他會留任至新行政總裁上任。若新行政總裁能在2021年10月前接班，他將會提早離開。

李小加說，「過去十年是他人生中最興奮和有意義的日子，是時候探索港交所以後的生活。」

根據網路公開訊息，現年59歲的李小加曾是一名石油鑽井工人，並曾在一處海上石油鑽井平台工作多年。1984年，李小加從廈門大學外文學院英語專業畢業後，曾任大陸英文報紙《中國日報》社記者。

1986年，李小加赴美留學，先後獲得美國阿拉巴馬大學新聞系碩士學位和哥倫比亞大學法學院博士學位。之後曾在美林證券、摩根大通任職。

香港明報表示，李小加任內讓港交所多次成為全球新股集資王，但同時也遭詬病為了「生意」而來者不拒，讓香港股市「中資化」程度越來越高，且不時傳出中資股財務爭議事件。

去年底李小加曾大幅減持港交所持股約65萬股，套現高達港幣1.66億元（約新台幣6.42億元），當時不僅引起市場高度關注，也曾引發不少揣測。