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4月大陸外匯存底增加308億美元，結束兩連降

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
截至4月底，大陸外匯存底為3兆914.59億美元。路透資料照片
截至4月底，大陸外匯存底為3兆914.59億美元。路透資料照片

大陸國家外匯管理局今（7）日發布的數據顯示，截至4月底，大陸外匯存底為3兆914.59億美元，比3月增加308.26億美元，結束兩連降。黃金儲備為6,264萬盎司，連續七個月持平。

國家外匯管理局發言人王春英表示，4月為應對新冠肺炎疫情持續蔓延，主要國家加大貨幣及財政刺激政策力度，投資人信心有所恢復。受此影響，國際金融市場上美元指數震盪微跌，主要國家資產價格有所上漲。匯率折算和資產價格變化等因素綜合作用，當月外匯存底小幅上升。

從匯率來看，4月美元指數相對平穩，主要非美元貨幣中，英鎊、日圓、人民幣均小幅升值，在岸人民幣對美元月升0.3%。

國家外匯管理局指出，從資產價格來看，4月主要國家長端國債收益率小幅下跌（國債收益率與價格成反比），美國10年期國債收益率較3月小幅下跌2個基點，德國10年期國債收益率下跌約10個基點。此外，倫敦金持續拉升，一度升破1,700美元/盎司大關，全月上漲6.9%。

從證券市場跨境資金流動來看，隨著A股市場回穩反彈，4月北向資金（外資）淨流入人民幣532.58億元，強勢扭轉3月創下滬港通開通以來，單月最大淨流出的局面。

王春英表示，目前新冠疫情仍處於全球大流行階段，國際經濟金融形勢依然複雜嚴峻。大陸境內疫情得到有效控制，防控工作轉為常態化，經濟發展具有巨大韌性、潛力和迴旋餘地，經濟長期向好的基本面不會改變，將繼續為外匯存底總體穩定提供支撐。

外匯 疫情 人民幣

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