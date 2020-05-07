華春瑩：病毒來自實驗室視頻 是紀錄片被移花接木

英國智庫亨利·傑克遜學會亞洲研究中心提出來自中國武漢實驗室的視頻，懷疑病毒學實驗室的人為失誤導致病毒傳播。大陸外交部發言人華春瑩7日在記者會上指出，影片來自科普紀錄片《曠野青春》遭移花接木，且報導中還有照片，則是2007年夏天海南省拍攝。

華春瑩指出，影片核實後，確認並不涉及武漢病毒研究所的人員和它的科研活動，武漢病毒研究所網站上也從來沒有發佈過這個視頻的資訊。

根據大陸調查，有關視頻來自科普紀錄片《曠野青春》的第四集，視頻涉及到的人員也不是病毒研究所的。

在《每日電訊報》和《每日郵報》的報導中還有照片，根據初步向有關部門的瞭解，照片拍攝於2007年夏天海南省。

華春瑩指出，像這種移花接木的伎倆，中方並不陌生，在涉疆問題上看到過，涉港的問題上看到過。

華春瑩反問，對於這類移花接木的謊言我們有無更有效的方法去對付它們？可以起訴它們嗎？”