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守穩3兆美元大關 陸4月外匯存底回升
中國人民銀行今〈7〉日公佈最新統計，4月底外匯存底為3.0915兆美元，較上月回升308.3億美元，高於預期。
3月大陸大幅減持美債，外匯存底下滑創2016年11月以來，近40個月最大單月跌幅。
各界關注4月外匯存底能否守住3兆美元大關，人行今日發布，4月外匯存底回升308.3億美元，達3.0915兆美元
另外，人行公佈4月末黃金儲備報6264萬盎司（約1948.32噸），與上個月持平。
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