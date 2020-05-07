滬指低收6點 止三連升

五一長假後上演補跌行情，大陸A股今日震盪走軟。上證指數跌6點，終止三連升。兩市成交合計6672億元(人民幣‧下同)。

據香港信報財經網，上證指數低開1點，全日反覆偏軟，收市報2871點，跌6點或0.23%，最多跌13點或0.47%，低見2864點；最多升3點或0.13%，高見2882點，成交2686.07億元。

深成指亦下跌，全日收報10863點，跌19點或0.18%，最低見10832點，跌51點或0.47%；高見10926點，升43點或0.4%，成交3986.21億元。

滬深300指數報3924點，跌11點或0.29%；創業板指數報2106點，跌3點或0.16%。

各板塊個別發展，半新股升逾3%；水泥股升逾1%；鋼鐵、化工股靠穩；石油、金融、電力、有色金屬、煤炭、房地產股偏軟。

中共海關總署公布，以美元計價，中國4月出口按年增長3.5%，優於市場預期下跌11%；進口按年下跌14.2%，跌幅大過市場預期跌10%。4月貿易順差453.4億美元。

另外，4月財新中國服務業PMI升至44.4，較3月升1.4個百分點，但仍處於收縮區間，顯示服務業產出繼續下滑，下行速度放緩。