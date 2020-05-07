陸官方今年設不設GDP成長目標？市場懸念多

由於新冠疫情帶來不確定性，彭博資訊引述知情人士稱，大陸領導階層正考慮不設定今年具體的經濟成長數值，而以描述性方式講述經濟成長目標。

這可能是至少過去20年來，大陸領導人首次沒有為經濟成長目標設定一個具體數值。

今年中共全國政協會議、全國人大會議將分別21日、22日開幕，大陸國務院總理李克強將在全國人大會議上發表政府工作報告，報告通常會設定當年的國內生產毛額（GDP）成長目標，此一數字在「兩會」登場前通常會被反覆修改。

李克強去年3月在人大提出政府工作報告時表示，2019年經濟成長預期目標為6%至6.5%。至於今年的經濟成長目標會怎麼用文字表述，知情人士稱，還沒有拍板。

報導稱，大陸官方為抑制疫情，導致經濟大停擺，加上受到疫情迅速擴散，全球需求暴跌的影響，令大陸步上「後毛時代」以來經濟表現最差的軌道上。這也讓大陸領導階層必須做出選擇，究竟是要設定一個令人不安的低經濟成長目標，還是要設定一個不切實際的好看數字，或是兩者都不要。

根據彭博資訊對經濟學家調查所評估的中位數，大陸全年經濟成長很有可能下滑至1.8%。

路透則預料，兩會將圍繞「六穩與六保」的底限思維佈局大陸經濟的下半場。核心則是穩企業和穩就業。如何落實更大規模減稅降費，幫助疫情衝擊下的實體經濟先活下去再謀發展，為疫情防控常態化下，今年是否設定GDP增長目標留下懸念。

中國國民經濟研究所副所長王小魯認為，中央提出的「六保」中，並沒有保增長或穩增長，是政策取向的一大進步，核心不再是GDP至上，他認為，取消經濟增長目標是明智之舉。

不過，另一位不具名的前政府官員認為，今年GDP增長目標有可能會提，估計在5%左右，提出目標的好處是堅定信心，指明政策方向，有利於市場預期管理，但疫情之下不提的可能性也存在。

國家資訊中心首席經濟師祝寶良認為，今年經濟增長目標可確定在3%左右，要堅持今年全面建成小康社會目標不動搖。