香港史上最慘 餐飲業Q1大跌31%

新冠疫情打殘香港的零售及餐飲業，繼3月份零售業總銷貨值重挫42%後，港府昨公布的首季食肆總收益價值，按年大跌31.2%至216.66億港元，跌幅為有紀錄以來最大。

文匯報報導，按食肆類別分析，首季中式餐館的總收益以價值計及數量計同比分別下跌39.6%及40.9%，非中式餐館分別下跌29.0%及29.9%，快餐店的分別下跌17.1%及18.2%。受「禁酒令」影響，酒吧的總收益以價值計及數量計分別下跌37.5%及40.8%。雜類飲食場所則分別下跌25.9%及27.5%。

港府指出，食肆總收益以價值計的按年跌幅在首季急劇擴大至31.2%，是史上最大，主要原因是疫情威脅及相關旅遊、社交距離限制而影響。雖然最近疫情有改善跡象，但餐飲業營運短期內依然困難。

4月PMI 36.9 結業裁員未止

另據大公報報導，香港4月份PMI是36.9，下跌速度亦為1998年7月調查開展以來的高位之一。經濟師認為，PMI數據顯示，香港私營經濟於第二季初陷入嚴重衰退，且大多數企業對業務能於12個月內復甦的信心不大，整體營商情緒依然悲觀。商會人士形容，恐怕很多企業會倒閉。

香港中小型企業總商會會長巢國明指出，PMI指數差，不出預料，因內需、出口及投資都「死火」。以出口業為例，珠寶、鐘表都欠佳，不少海外買家取消訂單，亦有很多要求減價二至三成，甚至超過一半以上，令出口商經營非常困難，大家都看不通前景，除非疫情受控，否則今年難有希望。

同時，結業裁員潮繼續擴大，職位流失的情況已持續3個月，有業者表示月內曾經強制裁員。