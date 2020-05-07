特斯拉上海超級工廠爆停工 預計停工到9號

五一假期過後，特斯拉上海超級工廠未能在6 日如期開工，更傳出預計停工會持續到9號，將影響中國製造Model 3的生產和交付。

特斯拉上海超級工廠節後還不復工，市場傳出是因海外新冠肺炎疫情蔓延，部分製造業停擺，特斯拉海外零件供應短缺所致。每日經濟新聞報導，一位接近特斯拉的知情人士表示，工廠生產停擺原因「目前不清楚」。

大陸爆發新冠疫情後，上海市政府的支持與協助下，上海特斯拉超級工廠2月10日起全面復產，是大陸最早復工的車企。

易車訊報導，這是全球新冠疫情大爆發以後，特斯拉上海工廠運營首次受到明顯的影響，海外零件短缺影響到中國製造Model 3的生產和交付。

報導還指，特斯拉上海工廠自從5月1日休假後就一直沒有開工，預計停工狀態將會持續到9號，據特斯拉員工和內部人士透露，總裝線一直沒有開工，整車下線可能要到9號。