比預期好 陸手機Q1出貨下降兩成 小米跌最慘

美國國際數據資訊IDC 公佈，第1季大陸智慧手機出貨量下降 20.3%，總計約 6660萬支，表現優於預期的會有40%-50%下滑。

IDC統計，疫情重擊手機出貨，但華為依然是贏家，以42.6%市占高居第一，跌幅也為五家中最小，僅為 4.4%。

分析認為，在3月初華為對Mate 30全系列降價、以及榮耀品牌的線上促銷，順利迎合了疫情好轉後的消費需求，帶動整季銷量上升。

但在全球市場上，華為的銷量情況不如大陸市場樂觀。據 IDC 統計，第1季華為在全球出貨量的市占下滑至17.8%，共計4900支。

相比之下，小米在大陸和國外則呈現冰火兩重天。在大陸市場上，小米出貨量進一步下滑，IDC 顯示其為龍頭廠商中跌幅最大的一家，第1季出貨量下滑 33.8%，大陸市占也由去年的 12.7% 進一步收縮至 10.6%。

在國外市場，由於小米在印度增長強勁、且第1季時印度疫情尚未爆發，小米全球出貨不降反增了6%，達到 2950 萬支進一步擴大。但值得注意的是，由於印度市場在第2季實施全面隔離，小米全球出貨恐將受到一定影響。

OPPO 則在出貨量和排名方面爭議較大，在不同統計機構資料中，分別位居一、二、三名。

IDC統計顯示，OPPO 在第1季出貨1180萬支，下滑 15.8%，市占為 17.8%，僅為第三名，居於華為和 vivo 之後。

統計機構 Trustdata 則顯示，第1季 OPPO 銷量居於中國手機市場之首，市占高達 21.4%；而在 Canalys 統計，OPPO 國內出貨量為 12.5%，跌幅雖高達 26%，但排名居於第二，高於 vivo。

可以參考的是，4 月底OPPO 全球行銷總裁沈義人離職，而 OPPO 方面則表示，劉列將帶領公司決戰中國市場，暗暗透露 OPPO 在大陸市場現狀。