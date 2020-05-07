先蹲後跳 大陸4月出口轉正 增長8.2%

大陸海關總署今（7）日發布最新外貿統計，歷經第1季出口創近兩年最大降幅後，4月出口轉正。以美元計，4月出口總額達2002.8億美元，增長3.5%；而備受關注的中美貿易，累計前4月大陸對美出口降15.9%，自美進口下降3%，順差減少21.9%。

疫情重擊，大陸今年第1季經濟表現大倒退，投資、消費、出口「三駕馬車」熄火，尤其第1季出口創近兩年最大降幅。

不過，4月出口轉正，透露外貿表現開始先蹲後跳。

據大陸海關總署統計，按美元計價，4月外貿進出口3552.2億美元，下降5%；其中，出口2002.8億美元，增長3.5%；進口1549.4億美元，下降14.2%；貿易順差453.4億美元，增加2.5倍。

累計前4個月進出口總值1.3兆美元，下降7.5%。其中，出口6782.8億美元，下降9%；進口6200.5億美元，下降5.9%；貿易順差582.3億美元，減少32.6%。

大陸外貿開始恢復元氣，尤其對東盟、一帶一路沿線國家進出口逆勢增長，對歐盟、美國和日本進出口則持續下降。

劇海關總署統計，東盟為第一大交易夥伴，前4個月與東盟貿易總值增長5.7%，占外貿總值的14.9%。其中，對東盟出口增長3.9%，自東盟進口增長8%；對東盟貿易順差減少11.5%。

歐盟為第二大交易夥伴，與歐盟貿易總值下降6.5%，占外貿總值的13.6%。其中，對歐盟出口下降6.6%；自歐盟進口下降6.4%；對歐盟貿易順差減少7.1%。

值得注意的是，美國為第三大交易夥伴，中美貿易總值下降12.8%，占外貿總值的10.6%。其中，對美國出口7022.8億元，下降15.9%；自美國進口下降3%；對美貿易順差減少21.9%。

外界關注，美國總統川普6 日)表示，將在約一到兩周後報告中國是否正在履行第一階段貿易協議所規定的義務。大陸最新發布的進出口統計，雖對美出口減少，但對美進口持續下降，也挑動中美貿易的敏感神經。