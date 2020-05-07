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演員池子稱大陸中信銀行洩露其個人帳目 銀行道歉

聯合報 / 記者賴錦宏／北京即時報導
大陸脫口秀演員池子（本名王越池）近日與上海笑果文化傳媒有限公司發生財務糾紛，池子稱笑果文化欠帳。（新京報）
大陸脫口秀演員池子（本名王越池）近日與上海笑果文化傳媒有限公司發生財務糾紛，池子稱笑果文化欠帳。（新京報）

大陸脫口秀演員池子（本名王越池）近日與上海笑果文化傳媒有限公司發生糾紛，他5月6日發佈微博稱，大陸中信銀行上海虹口支行，未獲其本人授權，便將個人帳戶明細提供給上海笑果文化傳媒有限公司，侵犯公民個人隱私。他要求中信銀行、笑果文化賠償損失、並公開道歉。事件在網上引起網友關注，網友質疑中信銀行為討好大客戶而洩露個人客戶信息。

對此，大陸中信銀行官方微博今（7）日發佈致歉信稱，該行員工未嚴格按規定辦理，提供了王越池的收款記錄，對此鄭重道歉，並稱中信銀行已按制度規定對相關員工予以處分，並對支行行長予以撤職。

池子是中國大陸脫口秀演員，曾是笑果文化成員，此後與公司發生糾紛。他在6日於其微博發長文斥笑果文化侵權，稱在經紀合約糾紛案中，笑果文化寄給他的材料含有他在的個人帳戶交易明細。

池子稱，他從來沒有授權中信銀行向笑果文化透露個人信息，「你也沒有我的身份證，你也沒有我的銀行卡， 你也沒有司法機關的調查令，笑果文化竟然能從中信銀行拿到我近兩年的流水還列印出來，你為什麼不乾脆把餘額全取出來拿走呢？」他說，此後他打電話給中信銀行詢問此事，「中信銀行說這是配合大客戶的要求」。

池子表示，已經就此事向上海公安局報案，同時向中國銀保監會等政府監管機關進行了投訴。他說：「沒想到大陸中信銀行這麼大的銀行，會配合笑果文化做這種事。我以後是不會用中信銀行的任何服務了，希望給大家鳴個警鐘吧。」

池子的微博在中國大陸網路上引起巨大反響，一天之內獲得了超過五萬轉發。許多大陸網友對於中信銀行洩露客戶個人信息行為表示震驚和不滿。也有許多網友到中信銀行官方微博帳號下留言，斥責中信銀行，亦有網友留言諷刺：我也想查一下別人明細，請問多少錢能當上大客戶？

中信銀行官方微博7日表示，近期上海笑果文化傳媒有限公司聯繫開戶支行，要求查詢其為員工王越池支付勞務工資記錄，該行員工未嚴格按規定辦理，提供了王越池的收款記錄。中信銀行就此向王越池鄭重道歉。

中信銀行又表示，已按制度規定對相關員工予以處分，並對支行行長予以撤職。

另據了解，上海笑果文化傳媒有限公司（笑果文化）也在其公眾號就此事回應稱，公司已經委託專業律師代理處置與旗下藝人王越池（池子）之間的經濟糾紛。目前相關仲裁正在進行中，為免干擾相關程序，不願將此事過多付諸輿論。

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