快訊

中年男申請擴大紓困補助未過 竟拿起原子筆企圖刺頸

萬元紓困亂三天 蘇貞昌今滅火道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

馬化騰：中國加快發展5G、AI等「新基建」

聯合報 / 記者賴錦宏／北京即時報導
騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰，呼籲加快建設產業互聯網，加快發展以5G、人工智能（AI）等為核心的「新基建」。（中新社資料照片）
騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰，呼籲加快建設產業互聯網，加快發展以5G、人工智能（AI）等為核心的「新基建」。（中新社資料照片）

騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰6日在中共中央機關報《人民日報》刊文，呼籲加快建設產業互聯網，加快發展以5G、人工智能（AI）等為核心的「新基建」。

文中指，近期大陸積極佈局新基建、數據要素培育，以「上雲用數賦智」等舉措助力數位經濟新業態新模式發展，動邁向一個以新基建為戰略基石、以數據為關鍵要素、以產業互聯網為高級階段的高質量發展新階段。

馬化騰認為，以5G、人工智能、數據中心等為代表的信息基礎設施，作為新基建的重要組成部分，是數位經濟發展的戰略基石。與傳統基礎設施一樣，新基建是關乎國計民生的重大戰略工程，同時服務於生產和生活兩端，需要做長遠規劃和頂層設計。其所在的領域都是基於雲計算、大數據等數字技術形成的朝陽產業集群，正處在快速發展期，發展潛力巨大，是中國大陸轉變經濟發展方式、實現高質量發展的重要著力點。

他預料，未來新基建與傳統基建必然會深度融合，界限逐漸模糊，共同服務於經濟的長遠健康發展，持續提升人民生活水平。

馬化騰表示，產業互聯網的快速發展在網絡、算力、算法和安全等方面都提出了更高要求，迫切需要進一步加快以5G、數據中心、人工智能、物聯網等為核心內容的新型基礎設施建設。

新基建、數據要素和產業互聯網緊密相連、互相促進。共同繁榮數位經濟生態，就可以合力推動經濟發展動力變革、效率變革、質量變革，提升中國數位競爭力。

延伸閱讀

兩會行情起跑 高科技含量指數漲相佳

中國特斯拉比亞迪簽下巴西雲軌 海外發力新基建

最新兩岸三地1000大企業出爐！台積電衝上第3名僅落後這兩家

陸股利多 新基建題材燒

相關新聞

美鬆綁華為參與5G標準設定 陸：積極信號但不等於解禁

美國商務部將發布新規，鬆綁美國公司與華為為下一代5G網路設定標準，甚至進一步實質上允許華為加入標準機構。陸媒報導，美國允...

先蹲後跳 大陸4月出口轉正 增長8.2%

大陸海關總署今（7）日發布最新外貿統計，歷經第1季出口創近兩年最大降幅後，4月出口轉正。以美元計，4月出口總額達2002...

演員池子稱大陸中信銀行洩露其個人帳目 銀行道歉

大陸脫口秀演員池子（本名王越池）近日與上海笑果文化傳媒有限公司發生糾紛，他5月6日發佈微博稱，大陸中信銀行上海虹口支行，...

馬化騰：中國加快發展5G、AI等「新基建」

騰訊公司董事會主席兼首席執行官馬化騰6日在中共中央機關報《人民日報》刊文，呼籲加快建設產業互聯網，加快發展以5G、人工智...

財新中國4月服務業PMI回升至44.4

疫情趨緩，中國大陸服務業經營活動有所改善，4月財新中國服務業採購經理指數(PMI)繼續回升，但仍處於收縮區間。專家警告，...

「倒爺」疫中淘金記 賺賠百萬一瞬間

他們被稱為「倒爺」，這幾乎是不需要門檻的活兒，只要能夠找到廠方和訂購方，聯繫起二者，便能靠賺取中間差價獲利。疫情以來，圍繞醫療物資展開的市場裡，以「輕鬆斬獲暴利」的幻象，吸引越來越多的人入局。

香港私營經濟 景氣急劇轉差

市場研究機構埃信華邁（IHS Markit）6日發布報告顯示，香港採購經理指數由3月的34.9小幅回升至4月的36.9，但是私營經濟景氣度急劇轉差，單月下跌速度為1998年7月開展調查以來的高位之一。

海南43措施 助自貿港建設

為助力自貿港建設開局，海南將於今年內實施促投資、擴消費、招商引資、推動園區發展等六個領域的43條超常規措施。

上海夜經濟復甦 僅18小時消費支付總額逾百億

自5月4日晚啟動大規模促消費節慶活動「五五購物節」以來，上海市民的消費熱情迸發，帶動夜間經濟也開始復甦。支付寶6日發布數據稱，僅4日晚其旗下美食平台「餓了麼」的流量就暴增了51倍。

山東創基地 台商：投資年輕人夢想

「我希望能在三年內，與中國50所非高校型的職業學校或者學院合作，培養出200個在新媒體營銷領域的人才，孵化出1萬家創業公司。」乾隆集團董事局主席、乾隆國際控股有限公司董事長陳森田受訪時表示，隨著自己年齡的增長，時常會思考財富的價值，他希望通過投資年輕人的夢想，讓人生留下一點有意義的事。

房市五一熱 官方也加入抬轎

大陸「五一」假期，不少民眾選擇看房，需求集中釋放。中原地產數據顯示，五一小長假前四日，北京、深圳、廣州住宅網簽量上揚。各地房市促銷出奇招，有的享60天內可退房、有的直接減免人民幣30萬元。

假期旅遊潮 帶動服務業回補

作為疫情防控進入常態化階段後的首個小長假，今年「五一」假期，中國大陸多地旅遊市場溫和復甦，帶動服務業消費回補。廈門市文化和旅遊局5日表示，「五一」假期，該市休閒遊、鄉村遊、濱海遊等產品業態突出，自駕遊、本地遊、短途周邊遊成為主流，旅遊市場消費開始恢復活力。

熱門新聞

追撞日產車 奧迪車主一句話「你這車我買了」立刻轉帳走人

「棄電腦選號」養牌一年中頭獎樂透了！他要再拚第二次

小米廣告影射廣島原子彈爆炸 被日罵上熱搜

習近平：新冠肺炎疫情還有很大不確定性

台灣人郭位 成為香港唯一不加入大聯盟的大學校長

北京：「黑暴」是政治病毒 一國兩制大敵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。